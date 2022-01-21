Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать на Донбасс над своей территорией

Эксперты объяснили, почему Украина и Китай закупают российское
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать над своей территорией, когда они направляются с миссией на восток Украины или к побережью Крыма. Информация эта была представлена сегодня ресурсом Авиа.про. Официального подтверждения она не получила ни в Анкаре, ни в Вашингтоне.
Согласно предположениям источника информации, Турция опасается, что разведывательные дроны ВВС США могут собирать информацию не только о перемещениях российских войск в Крыму или сил ополчения в Донбассе, но и собирать информацию о развернутых в стране ЗРК С-400 «Триумф», закупленных Эрдоганом у Москвы.
Предполагается, что первым с запретом столкнулся БПЛА RQ-4 Global Hawk. Для того чтобы выполнить свою разведывательную миссию, ему пришлось во время полета накинуть лишний круг.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Поставки российского вина за границу выросли почти на треть – до 13 млн долларов. Об этом сообщили в центре Минсельхоза...Подробнее
Некоторые российские пенсионеры подсчитали, какая пенсия у них будет после индексации на 8,6%, и неприятно удивились....Подробнее
25 января Госдума рассмотрит законопроект, который позволяет сделать способ оплаты коммунальных услуг менее затратным....Подробнее
Великобритания поставила Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов. Доставлялись они военно-транспортными...Подробнее
Сергей Митрохин, член федерального политического комитета «Яблока» и по совместительству депутат Московской городской...Подробнее
Российские бомбардировщики провели отработку удара по секретной базе ВВС НАТО. Группа из четырех дальних...Подробнее
Аналитик издания «Свободная пресса» Дмитрий Родионов считает, что последние действия Великобритании, направленные на...Подробнее
Сегодня утром медикам и сотрудникам полиции пришлось выезжать на Хасанскую улицу в связи с тем, что недовольный...Подробнее
Вице-губернатор Валерий Пикалев был уверен, что проблема искусственно раздувается в СМИ. Однако после присланного ему...Подробнее
Каждому держателю банковской карты национальной платежной системы «Мир» зачислят по десять тысяч. Но для этого нужно...Подробнее
Комментировать