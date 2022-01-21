Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать на Донбасс над своей территорией

Сегодня, 16:24

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Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать на Донбасс над своей территорией
Фото из открытых источников

Турция запретила американским дронам-шпионам пролетать над своей территорией, когда они направляются с миссией на восток Украины или к побережью Крыма. Информация эта была представлена сегодня ресурсом Авиа.про. Официального подтверждения она не получила ни в Анкаре, ни в Вашингтоне.

Согласно предположениям источника информации, Турция опасается, что разведывательные дроны ВВС США могут собирать информацию не только о перемещениях российских войск в Крыму или сил ополчения в Донбассе, но и собирать информацию о развернутых в стране ЗРК С-400 «Триумф», закупленных Эрдоганом у Москвы.

Предполагается, что первым с запретом столкнулся БПЛА RQ-4 Global Hawk. Для того чтобы выполнить свою разведывательную миссию, ему пришлось во время полета накинуть лишний круг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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