Системы РЭБ России «ударили» по норвежским истребителям F-35 и РЛС США

Развернутые на территории Мурманской области России комплексы радиоэлектронной борьбы стали головной болью Норвегии. Потому как выяснилось, что в условиях их применения американские истребители пятого поколения с технологией стелс F-35 и некая загадочная американская РЛС на севере страны совершенно бесполезны. А между тем закупка такой техники обошлась военному бюджету в миллиарды.

Avia.Pro, сообщая о том, что системы РЭБ России «ударили» по норвежским истребителям F-35 и радиолокационной станции, идентифицировать которую не получилось, предположил, что это было сделано в качестве ответа Североатлантическому альянсу на его отказ предоставлять гарантии по безопасности.

«В период напряженности в Норвегии, на восточном фланге НАТО, Россия активизирует свои «гибридные» операции по подавлению сигналов в Скандинавии. Эксперты говорят, что на севере дует «холодный ветер» геополитического конфликта, поскольку Россия усиливает свое влияние в Балтийском и Арктическом регионах», - приводит издание цитату вьетнамской «Soha».

Стоит отметить, что в Норвегии сейчас готовятся к проведению учений «Холодный ответ-2021». Предполагается, что участие в маневрах примут даже британские и американские авианосцы. Россия своими РЭБ-комплексами вполне может сорвать их.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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