Le Figaro: НАТО готовится к войне и стягивает войска к границам с Россией

Сегодня, 19:29

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Le Figaro: НАТО готовится к войне и стягивает войска к границам с Россией
Фото из открытых источников

В Прибалтике НАТО готовится к войне с Россией. Приемы отражения атаки Москвы в случае ее гипотетического «вторжения» в Украину военнослужащие Франции, Германии и Канады отрабатывают в рамках военных учений в странах Прибалтики. Об этом говорится в статье французской газеты Le Figaro.

Журналисты отмечают: территория Прибалтики недалеко от Петербурга буквально «кишит войсками НАТО». Военными отрабатываются танковые маневры, в том числе в лесах и на болотах. При этом солдаты с настороженностью относятся к местному русскоязычному населению. Опасаются, что Россия может использовать их в собственных целях.

В учениях задействована и передовая военная техника - танки «Леклерк», которые еще называют «Хобот смерти», и Challenger 2, ракеты Eryx, БМП Warrior. В Латвии командование осуществляет Канада, в Литве - Германия. В Польшу на маневры прибыли румынские, американские, хорватские и британские военнослужащие.

«Все реже и реже союзники по НАТО успокаивают Москву, напоминая об исключительно оборонительных целях НАТО», - констатируют журналисты.

Вот и на нынешних учениях руководство военно-политического блока захотело проверить «оперативную совместимость» союзников на случай большой войны. Невзирая на единый стандарт НАТО, барьеры все еще очевидны. И это не только разный язык, но и разный уровень подготовки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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