Bloomberg: США изучают возможность эвакуации семей дипломатов из Киева

США сейчас тщательно изучают вопрос, стоит ли проводить эвакуацию семей американских дипломатов из диппредставительства страны в Украине на фоне обострения обстановки. Об этом, ссылаясь на собственные осведомленные источники, сообщило агентство Bloomberg.

По данным его авторов, согласно плану, который рассматривается Вашингтоном, предусматривается возвращение семей американских дипломатов на Родину в обязательном порядке.

Сотрудники, занятые неосновной деятельностью посольства, могут получить возможность вернуться домой в Штаты на добровольной основе.

Объявить об эвакуации семей дипломатов Вашингтон может со дня на день, но решение пока не принято, передает РИА Новости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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