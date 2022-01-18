Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

Сегодня, 10:59

0

Image 16+
Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов
Фото из открытых источников

Великобритания поставила Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов. Доставлялись они военно-транспортными самолетами. Вместе с ПТРК в страну прибыли и военные инструкторы.

«Великобритания направила украинским силам более 2000 противотанковых ракет NLAW для использования против российских танков, если они прорвут линию фронта», - сообщает британская «Mirror».

Данные подтвердили и в Минобороны Украины. Есть информация, что часть поставленных Лондоном Киеву комплексов после поступления на склады уже передана подразделениям ВСУ в Донбассе.

Если принять во внимание небольшую дальность при поражении целей, NLAW можно было бы считать бесполезными.

Однако специалисты выказывают опасения, что легкие противотанковые комплексы ВСУ могут использовать для диверсий и провокаций.

«На данный момент на некоторых участках фронта украинские войска находятся всего лишь в нескольких сотнях метров от позиций ополчения. Это вполне позволяет применять эти комплексы для нанесения ударов», - пишет Авиа.Про.

Ранее Sky News сообщил о том, что вместе с вооружением на Украину прибыла группа из числа 30 элитных британских военнослужащих. Они намерены обучить украинские ВС использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

Сегодня, 10:59

Четыре российских бомбардировщика отработали налет на секретную базу НАТО

Сегодня, 10:14

Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Вчера, 19:59

Хазин: РФ создала у берегов США более серьезную угрозу, нежели военная база на Кубе

Вчера, 13:04

Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

18-01-2022, 16:34

Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

18-01-2022, 12:09

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО

18-01-2022, 11:54

РФ может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

16-01-2022, 22:29

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

16-01-2022, 13:14

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

14-01-2022, 13:44

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

13-01-2022, 15:44

Британцы пожалели о покупке американских противолодочных самолетов из-за невозможности обнаруживать российские подлодки

13-01-2022, 13:24

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

7-01-2022, 17:04

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

4-01-2022, 16:24

Американским военным удалось сбить и захватить в Сирии российские беспилотники

2-01-2022, 13:34

The Sun: Россия способна сокрушительно ударить по США в стиле Перл-Харбора

1-01-2022, 14:19

В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок

30-12-2021, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Российских пенсионеров ожидают две крупные индексации в феврале 2022 года

Вчера, 12:44

0

В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...

Подробнее
«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

«Хайп и популизм»: депутат ЗакСа обрушился с критикой в адрес Шнурова и его хита про «мусорные инсталяции»

19-01-2022, 15:52

0

Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...

Подробнее
Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

Гражданам в России объявлена дата доиндексации пенсий в январе 2022 года до 8,6%

18-01-2022, 16:54

0

Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....

Подробнее
Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Вчера, 12:04

0

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ. Источники сообщают, что целью...

Подробнее
Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

Клип Сергея Шнурова о снежно-мусорном коллапсе в Петербурге собрал более 50 млн просмотров

19-01-2022, 22:44

0

За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...

Подробнее
Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

18-01-2022, 12:09

0

В Вашингтоне прекрасно понимают, что если Россия разместит свое ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле, то она получит...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Общественник сомневается в обещаниях Смольного решить проблемы с мусором

Вчера, 14:15

0

Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...

Подробнее
Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

Деньги придут на карту Сбербанка: стало известно, кому 20 января поступят выплаты от ПФР

19-01-2022, 16:39

0

В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....

Подробнее
Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

18-01-2022, 16:34

0

Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными...

Подробнее
«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

«Правильный клип»: правозащитник прокомментировал видео с песней Шнурова о работе коммунальщиков

Вчера, 13:51

0

Известный правозащитник и координатор движения «Честный Петербург» Никита Сорокин одобрил как саму идею клипа Сергея...

Подробнее