Великобритания передала Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов

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Великобритания поставила Украине свыше 2000 противотанковых ракетных комплексов. Доставлялись они военно-транспортными самолетами. Вместе с ПТРК в страну прибыли и военные инструкторы.
«Великобритания направила украинским силам более 2000 противотанковых ракет NLAW для использования против российских танков, если они прорвут линию фронта», - сообщает британская «Mirror».
Данные подтвердили и в Минобороны Украины. Есть информация, что часть поставленных Лондоном Киеву комплексов после поступления на склады уже передана подразделениям ВСУ в Донбассе.
Если принять во внимание небольшую дальность при поражении целей, NLAW можно было бы считать бесполезными.
Однако специалисты выказывают опасения, что легкие противотанковые комплексы ВСУ могут использовать для диверсий и провокаций.
«На данный момент на некоторых участках фронта украинские войска находятся всего лишь в нескольких сотнях метров от позиций ополчения. Это вполне позволяет применять эти комплексы для нанесения ударов», - пишет Авиа.Про.
Ранее Sky News сообщил о том, что вместе с вооружением на Украину прибыла группа из числа 30 элитных британских военнослужащих. Они намерены обучить украинские ВС использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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