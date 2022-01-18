Четыре российских бомбардировщика отработали налет на секретную базу НАТО

Российские бомбардировщики провели отработку удара по секретной базе ВВС НАТО.

Группа из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ совершила полет к архипелагу Земли Франца-Иосифа, передает Авиа.про .

Точной информации о том, какой была конечная точка полета нет, но, предположительно, это мог быть полет с отработкой удара по авиабазе Туле, расположенной на острове Гренландия. Как раз на этой базе дислоцируются истребители и бомбардировщики как США, так и других стран НАТО.

Телеграмм-канал «Записки охотника» сообщает, что вместе с бомбардировщиками также летел и самолет-заправщик Ил-78. Этот полет стал неожиданностью для натовских сил. При этом сведений о том, что на перехват была брошена авиация западного военного блока, нет.

По словам экспертов, слова России о готовности обеспечить свою безопасность, если НАТО не дает никаких гарантий в этом вопросе, теперь Москва подтверждает и действием. На фоне этого заявления полет группы дальних бомбардировщиков РФ стал неприятной неожиданностью для Альянса.

В Минобороны РФ пока не комментирую этот полет дальних бомбардировщиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700