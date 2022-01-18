Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Сегодня, 19:59

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Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну
Фото из открытых источников

С 10 по 20 февраля будут проведены совместные манёвры войск Белоруссии и Российской Федерации под названием «Союзная решимость – 2022. Эти войсковые учения должны стать решительной проверкой сил и средств реагирования. Об этом пишет информационное онлайн издание Ferra. 

Причин для полнейшей военной готовности в настоящее время очень много: 

  • военный блок НАТО не готов предоставить Российской Федерации никаких гарантий безопасности;
  • положение на российско-украинских рубежах все более напряженное.

Североатлантический альянс НАТО содержит в своей структуре 30 стран во главе с Соединёнными Штатами Америки. Информационный источник Global Firepower Index, представивший топ 138 максимально мощных мировых вооружённых сил, указывает, что на первом месте среди всех мировых армий расположены военные силы Соединённых Штатов Америки. В этом списке армия Франции стоит на седьмом месте, армия Великобритании — на восьмом, Турции — на 11-м месте. 

Вооруженным силам Италии отведено 12-е место, а Германии — 15-е. Россия в этом рейтинге сильнейших вооруженных сил мира занимает второе место. Армия Белоруссии находится на 50-м месте. По мнению экспертов, ядерный потенциал РФ и Соединенных Штатов Америки почти равнозначный. Также ядерное оружие имеют Франция и Великобритания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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