Чем ответят РФ и Белоруссия, если НАТО начнет войну

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
С 10 по 20 февраля будут проведены совместные манёвры войск Белоруссии и Российской Федерации под названием «Союзная решимость – 2022. Эти войсковые учения должны стать решительной проверкой сил и средств реагирования. Об этом пишет информационное онлайн издание Ferra.
Причин для полнейшей военной готовности в настоящее время очень много:
Североатлантический альянс НАТО содержит в своей структуре 30 стран во главе с Соединёнными Штатами Америки. Информационный источник Global Firepower Index, представивший топ 138 максимально мощных мировых вооружённых сил, указывает, что на первом месте среди всех мировых армий расположены военные силы Соединённых Штатов Америки. В этом списке армия Франции стоит на седьмом месте, армия Великобритании — на восьмом, Турции — на 11-м месте.
Вооруженным силам Италии отведено 12-е место, а Германии — 15-е. Россия в этом рейтинге сильнейших вооруженных сил мира занимает второе место. Армия Белоруссии находится на 50-м месте. По мнению экспертов, ядерный потенциал РФ и Соединенных Штатов Америки почти равнозначный. Также ядерное оружие имеют Франция и Великобритания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы. Об этом заявил...Подробнее
В 2022 году всем пенсионерам Российской Федерации начнут дополнительно перечислять по 6 000 рублей. Эти денежные...Подробнее
В 2022 году абсолютно все категории пенсионеров в России могут рассчитывать на существенную прибавку к выплатам. Об...Подробнее
Недавно вышедший клип музыканта Сергея Шнурова о плохой работе коммунальных служб Петербурга внесла разлад в...Подробнее
Новый клип солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова на тему некачественной уборки мусора и снега в Санкт-Петербурге...Подробнее
Эксперты объяснили, как будет проходить доиндексация страховых пенсий, а также у кого еще в этом году вырастут пенсии....Подробнее
За четыре дня клип Сергея Шнурова под названием «Пока так», посвященный проблеме с уборкой снега и мусора в Петербурге,...Подробнее
Руководитель движения «Честный Петербург» Никита Сорокин высказался по поводу уборки мусора в городе. По его словам,...Подробнее
Деньги пожилым людям будут перечислены на счет автоматически. Пенсионеры смогут получить новую одноразовую выплату...Подробнее
В четверг, 20 января, на счета многих граждан в РФ, открытые в Сбербанке, поступят выплаты от Пенсионного фонда России....Подробнее
Комментировать