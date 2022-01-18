Хазин: РФ создала у берегов США более серьезную угрозу, нежели военная база на Кубе

Военные базы и вооружение России в Латинской Америке, о возможности размещения которых в последнее время только и разговоров, США на самом деле не страшны. В этом уверен известный экономист Михаил Хазин. Но, подчеркивает он, Москва все же обладает возможностями, которые позволяют ей создавать угрозы для Америки. Речь об АПЛ, уточнил аналитик в эфире YouTube-канала «Закон и порядок в США».

Основную угрозу для России на текущий момент представляют не отдельные базы США на территории Европы, а вся инфраструктура Альянса в целом. Хазин уверен, что в самих Штатах придерживаются аналогичного принципа.

«Что такое военная база? Это точечка на карте, которую можно ввести в координаты ракет. Любая база на земле уничтожается очень быстро. Американцев в военном плане не волнует эта база — так же, как и Россию не волнуют базы в Польше или Румынии», - пояснил экономист.

А вот своими стратегическими атомными подводными лодками, которые способны длительное время незамеченными находиться у берегов США, Россия уже создала серьезную угрозу. В Вашингтоне об этом прекрасно знают и опасаются сокрушительного удара по цели, находящейся на территории Штатов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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