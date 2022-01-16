Британские спецслужбы опасаются, что антипрививочнники прибегнут к насилию

Британские спецслужбы опасаются, что противники вакцинации от коронавируса начнут действовать более радикальными методами и начнут практиковать насилие. Об этом со ссылкой на собственные источники в определенных кругах сообщила The Observer.

По информации журналистов, за деятельностью антипрививочников в социальных сетях сейчас наблюдают не только спецслужбы. Это вменили в обязанности и некоторым министерствам - они по итогам мониторинга составляют отчеты, которые затем ложатся на стол премьеру Борису Джонсону.

И по деятельности антиваксеров в Сети спецслужбы пришли к выводу, что противники вакцинации начали объединяться в подобие экстремистских группировок. В определенных пабликах агитация против вакцинации переходит в пропаганду ненависти на расовой и национальной почве.

Одна организация уже начала практиковать тренировки «военного характера». Людей готовят противостоять политике властей в отношении коронавируса с оружием в руках. Другая группировка развернула дискуссию касательно целесообразности насильственного бунта, главная цель которого - центры вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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