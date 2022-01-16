Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО

Россия применила свои комплексы радиоэлектронной борьбы против НАТО и стран Северной Европы.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, отметив, что ситуация начала быстро ухудшаться и в настоящий момент существует риск того, что российские комплексы РЭБ полностью накроют территорию ряда стран НАТО и стран Северной Европы колпаком. Это парализует любую передачу радиосигналов в данном регионе, пишет Авиа.про .

Власти Норвегии утверждают, что Россия активно увеличивает интенсивность «гибридных» операций, сообщает «The Times». РФ осуществляет кибератаки и все чаще глушит сигналы в Скандинавии.

Сейчас, по мнению норвежского премьера, обстановка накаляется уже севернее Украины. Кремль стремится к укреплению позиций на севере. Он заявил, что российские хакеры атаковали норвежские учреждения и вывели их компьютерные системы из строя. Не раз, по его словам, с помехами, созданными российским военным оборудованием, сталкивалась гражданская авиация.

Стоит отметить, что Россия действительно разместила на территории Мурманской области свои комплексы РЭБ. Но эксперты уверены, что они не использовались против гражданских самолетов. Но для Норвегии важно добиться беспрепятственных полетов для своих истребителей F-35, поскольку, как оказалось, они уязвимы перед российскими РЭБ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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