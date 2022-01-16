Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

В Вашингтоне прекрасно понимают, что если Россия разместит свое ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле, то она получит дополнительный шанс оказывать давление на США. Поэтому американцы серьезно напуганы возможным появлением на территории этих латиноамериканских стран российского грозного вооружения. Многие эксперты предполагают, что Москва может перебросить свое оружие в эти государства в качестве ответа на нежелание Запада предоставлять гарантии безопасности.

США опасаются, что Россия уже ведет переговоры с Каракасом и Гаваной по поводу размещения своего ядерного арсенала. Но некоторые аналитики выразили уверенность в том, что едва ли в этих странах появится российское ядерное оружие. Вместо этого Москва может разместить там оперативно-тактические комплексы, и другие дальнобойные системы, способные поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. Посредством такого оружия Россия может уничтожить американские стратегические объекты, пишет avia.pro .

Как стало известно, вблизи Венесуэлы и Кубы уже третьи сутки присутствуют самолеты-разведчики ВВС США. Они выполняют регулярные полеты над регионом, проводя мониторинг активности в местах вероятного развертывания российских военных объектов. Американцы полагают, что если Россия планирует разместить свое наступательное вооружение в этом регионе, то это произойдет максимально быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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