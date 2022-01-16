Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

Сегодня, 12:09

0

Image 16+
Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу
Фото из открытых источников

В Вашингтоне прекрасно понимают, что если Россия разместит свое ядерное оружие на Кубе и в Венесуэле, то она получит дополнительный шанс оказывать давление на США. Поэтому американцы серьезно напуганы возможным появлением на территории этих латиноамериканских стран российского грозного вооружения. Многие эксперты предполагают, что Москва может перебросить свое оружие в эти государства в качестве ответа на нежелание Запада предоставлять гарантии безопасности.

США опасаются, что Россия уже ведет переговоры с Каракасом и Гаваной по поводу размещения своего ядерного арсенала. Но некоторые аналитики выразили уверенность в том, что едва ли в этих странах появится российское ядерное оружие. Вместо этого Москва может разместить там оперативно-тактические комплексы, и другие дальнобойные системы, способные поражать цели на расстоянии в несколько тысяч километров. Посредством такого оружия Россия может уничтожить американские стратегические объекты, пишет avia.pro.

Как стало известно, вблизи Венесуэлы и Кубы уже третьи сутки присутствуют самолеты-разведчики ВВС США. Они выполняют регулярные полеты над регионом, проводя мониторинг активности в местах вероятного развертывания российских военных объектов. Американцы полагают, что если Россия планирует разместить свое наступательное вооружение в этом регионе, то это произойдет максимально быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американские самолеты-разведчики ожидают прибытия российского вооружения на Кубу

Сегодня, 12:09

Россия ударила комплексами РЭБ по Северной Европе и странам НАТО

Сегодня, 11:54

РФ может применить против сил НАТО в Европе системы РЭБ «Мурманск-БН», если альянс не пойдет на диалог

16-01-2022, 22:29

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

16-01-2022, 13:14

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

14-01-2022, 13:44

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

13-01-2022, 15:44

Британцы пожалели о покупке американских противолодочных самолетов из-за невозможности обнаруживать российские подлодки

13-01-2022, 13:24

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

7-01-2022, 17:04

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

4-01-2022, 16:24

Американским военным удалось сбить и захватить в Сирии российские беспилотники

2-01-2022, 13:34

The Sun: Россия способна сокрушительно ударить по США в стиле Перл-Харбора

1-01-2022, 14:19

В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок

30-12-2021, 11:49

Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

30-12-2021, 09:44

Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Крыма

29-12-2021, 23:54

Белковский: РФ может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022

24-12-2021, 11:04

В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

15-12-2021, 12:14

Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК

14-12-2021, 21:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

15-01-2022, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Пенсионеров в России предупредили об обесценивании денег и росте цен с 17 января 2022 года

Вчера, 18:59

0

Новые цены на продукты питания вряд ли порадуют пенсионеров, а вырастут они уже в ближайшие дни. Об этом заявил...

Подробнее
Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Новая песня Шнурова о мусорной проблеме Петербурга стала хитом у уличных музыкантов

Вчера, 14:12

0

Новая композиция от группы «Ленинград» «Пока так», повествующая о неубранном от снега и мусора Петербурге, обрела...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

15-01-2022, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее
Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

Эксперт Днепров: достигнут первый положительный результат «ультиматума» РФ к НАТО

16-01-2022, 09:59

0

Эксперт Валентин Днепров на страницах издания « Русская весна » заявил о первом положительном результате российского...

Подробнее
Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту ВТБ, ждут новые возможности с 17 января

15-01-2022, 19:04

0

Российский информационный ресурс рассказал людям, получающим пенсии на банковские карты, о новых возможностях, которые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

Гражданам РФ сообщили о прибавке к зарплате 4 590 рублей с 1 февраля

16-01-2022, 17:24

0

Новые денежные средства россияне будут получать в ежемесячном формате, как сообщает источник KONKURENT.RU. Гражданам...

Подробнее
Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

16-01-2022, 13:34

0

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту...

Подробнее
Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

Самолет ВВС США оставил неприличное послание российским военным у побережья Сирии

16-01-2022, 15:39

0

Пилоты ВВС США пошли на очередную провокацию по отношению к находящимся в Сирии российским военным. На сей раз они...

Подробнее
В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

В Ленинградской области спасатели вызволили из беды провалившегося под лёд человека

15-01-2022, 14:34

0

Происшествие с любителем зимней рыбалки случилось накануне в Кировском районе. Трагедии чудом удалось избежать...

Подробнее