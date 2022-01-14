Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море
Фото из открытых источников

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту продолжает находиться в водах Средиземного моря. Возможности субмарины вызывают страх у американских моряков. Российская подлодка способна незаметно приближаться к целям на расстояние, необходимое для нанесения ударов. Авианосцу «Гарри Трумэн» пришлось даже прятаться от «Новосибирска» в Адриатическом море на протяжении нескольких дней, пишет avia.pro.

Возможно, что корабли, входящие в авианосную группу ВМС США, снова попытаются определить местоположение российской подводной лодки, которая уже вторую неделю остается «невидимой» для средств обнаружения НАТО. На данный момент известно, что корабль типа Нимиц «Гарри Трумэн» направился в сторону Средиземного моря. Судя по всему, у побережья Италии авианосец американских ВМС пробыл всего лишь несколько дней. Как сообщает «Falando de Defesa», командование ВМС США разместило авианосец  и его боевую группу в Адриатическом море, в 800 км от Украины, но в пределах досягаемости мощных российских ракет. Спутниковые снимки указывают на то, что на базе ВМФ РФ в Сирии российская подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» не появлялась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Сегодня, 13:34

Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

Сегодня, 13:14

РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

14-01-2022, 13:44

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

13-01-2022, 15:44

Британцы пожалели о покупке американских противолодочных самолетов из-за невозможности обнаруживать российские подлодки

13-01-2022, 13:24

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

7-01-2022, 17:04

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

4-01-2022, 16:24

Американским военным удалось сбить и захватить в Сирии российские беспилотники

2-01-2022, 13:34

The Sun: Россия способна сокрушительно ударить по США в стиле Перл-Харбора

1-01-2022, 14:19

В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок

30-12-2021, 11:49

Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

30-12-2021, 09:44

Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Крыма

29-12-2021, 23:54

Белковский: РФ может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022

24-12-2021, 11:04

В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

15-12-2021, 12:14

Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК

14-12-2021, 21:19

«QR-кодов нет, жизнь кипит»: россиянка рассказала об отдыхе в Таиланде

14-12-2021, 15:29

«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

13-12-2021, 12:29

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР

13-01-2022, 22:59

0

Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...

Подробнее
Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

Гражданам РФ разъяснили, как самостоятельно рассчитать новый размер пенсии после указа Путина

14-01-2022, 00:24

0

По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...

Подробнее
Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

13-01-2022, 15:44

0

После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...

Подробнее
"Вонь от мусора и снежная каша на улицах": блогер Смоляк посоветовал губернатору Петербурга заняться прямыми обязанностями

"Вонь от мусора и снежная каша на улицах": блогер Смоляк посоветовал губернатору Петербурга заняться прямыми обязанностями

13-01-2022, 17:03

0

Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...

Подробнее
Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Работающим пенсионерам в РФ сообщили сразу две плохие новости

Вчера, 15:59

0

Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...

Подробнее
Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Шнур посвятил песню снежно-мусорному коллапсу в Санкт-Петербурге

Вчера, 22:43

0

Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

14-01-2022, 10:14

0

Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...

Подробнее
По 8400 рублей зачислят россиянам на карту с 15 января

По 8400 рублей зачислят россиянам на карту с 15 января

13-01-2022, 15:14

0

Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...

Подробнее
Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

Петербургский комитет по делам Арктики имитирует бурную деятельность

14-01-2022, 19:44

0

Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...

Подробнее
Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

Состояние улиц Петербурга напомнило горожанам сцены из фильмов-катастроф

13-01-2022, 20:45

0

Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...

Подробнее