Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту продолжает находиться в водах Средиземного моря. Возможности субмарины вызывают страх у американских моряков. Российская подлодка способна незаметно приближаться к целям на расстояние, необходимое для нанесения ударов. Авианосцу «Гарри Трумэн» пришлось даже прятаться от «Новосибирска» в Адриатическом море на протяжении нескольких дней, пишет avia.pro .

Возможно, что корабли, входящие в авианосную группу ВМС США, снова попытаются определить местоположение российской подводной лодки, которая уже вторую неделю остается «невидимой» для средств обнаружения НАТО. На данный момент известно, что корабль типа Нимиц «Гарри Трумэн» направился в сторону Средиземного моря. Судя по всему, у побережья Италии авианосец американских ВМС пробыл всего лишь несколько дней. Как сообщает «Falando de Defesa», командование ВМС США разместило авианосец и его боевую группу в Адриатическом море, в 800 км от Украины, но в пределах досягаемости мощных российских ракет. Спутниковые снимки указывают на то, что на базе ВМФ РФ в Сирии российская подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» не появлялась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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