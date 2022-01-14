Американскому авианосцу пришлось скрыться от российской подлодки в Адриатическом море

Деньги упадут на карту: кому 14 января зачислят 18 000 рублей от ПФР
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
Российская многоцелевая дизель-электрическая подлодка «Новосибирск» с крылатыми ракетами 4-го поколения на борту продолжает находиться в водах Средиземного моря. Возможности субмарины вызывают страх у американских моряков. Российская подлодка способна незаметно приближаться к целям на расстояние, необходимое для нанесения ударов. Авианосцу «Гарри Трумэн» пришлось даже прятаться от «Новосибирска» в Адриатическом море на протяжении нескольких дней, пишет avia.pro.
Возможно, что корабли, входящие в авианосную группу ВМС США, снова попытаются определить местоположение российской подводной лодки, которая уже вторую неделю остается «невидимой» для средств обнаружения НАТО. На данный момент известно, что корабль типа Нимиц «Гарри Трумэн» направился в сторону Средиземного моря. Судя по всему, у побережья Италии авианосец американских ВМС пробыл всего лишь несколько дней. Как сообщает «Falando de Defesa», командование ВМС США разместило авианосец и его боевую группу в Адриатическом море, в 800 км от Украины, но в пределах досягаемости мощных российских ракет. Спутниковые снимки указывают на то, что на базе ВМФ РФ в Сирии российская подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» не появлялась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Перечисление денег от ПФР придёт многим людям Российской Федерации уже с пятницы, 14 января. Данная выплата является...Подробнее
По словам специалистов, россияне могут самостоятельно рассчитать размер своей пенсии с учетом повышения процента...Подробнее
После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила...Подробнее
Известный петербургский блогер Павел Смоляк в своём телеграм-канале высказался по поводу поздравлений Александра...Подробнее
Сразу две неприятных новости сообщила российским работающим пенсионерам юрист Ирина Сивакова, пишет PRIMPRESS . Первая...Подробнее
Популярный артист Сергей Шнуров снял клип к новой песне на фоне неубранных отходов в Санкт-Петербурге. Артист в своем...Подробнее
Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у...Подробнее
Уже после 15 января российским гражданам будет приходить денежная выплата в увеличенном размере. Это пособие...Подробнее
Отчет об итогах 2021 года опубликовал Комитет Смольного по делам Арктики. В документе говорится, что за счет работы...Подробнее
Авторы проекта «Сканер» опубликовали альбомы с зимними фотографиями из Санкт-Петербурга на своем канале в мессенджере...Подробнее
Комментировать