Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета

Сегодня, 13:14

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Неизвестная система РЭБ повредила электронику F-35 во время провокационного полета
Фото из открытых источников

На авиабазе в Южной Корее произошло крушение истребителя F-35 в результате отказа электроники. По имеющейся информации электронные системы F-35 были в рабочем состоянии, однако не подчинялись действиям пилота. Этот факт косвенно подтверждает прозвучавшую версию о том, что истребитель потерпел крушение из-за воздействия неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы, размещённого либо на территории КНР, либо на территории КНДР.

По версии американской стороны: установлено, что причиной крушения стал отказ электронных бортовых систем истребителя и столкновение с птицей. Доказательств этой версии американские эксперты не предоставили.

«4 января южнокорейский пилот F-35 совершил вынужденную посадку «на брюхо» из-за неисправности в системе авионики. Произошедшая авария далеко не первая для самолета-невидимки. В прошлом году в Средиземном море британский F-35 упал в воду после неудачного взлета с палубы авианосца «HMS Queen Elizabeth». Группа американских экспертов планирует посещение Южной Кореи для тщательного расследования», - информирует «Eurasian Times».

Необходимо напомнить, что прошлым летом появились сведения о том, что в КНДР появились комплексы РЭБ большой дальности. Этот факт  может стать серьезной версией для причины крушения истребителя F-35, который совершал провокационный полёт у границ КНДР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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