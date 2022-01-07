РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»

Сегодня, 13:44

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РФ всего лишь за неделю уничтожила планы Турции по включению Казахстана в «Великий Туран»
Фото из открытых источников

Планы по включению Казахстана в «Великий Туран», который так долго вынашивала и лелеяла Турция, оказались нарушенными. И «главную скрипку» в этом сыграла Россия.

За массовыми протестами в РК, которые очень быстро переросли в беспорядки, бесчинства и погромы, может стоять Анкара. Ресурс Аvia.pro, заявляя об этом со ссылкой на вьетнамское издание Soha, напоминает, что Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган уже давно стремится к расширению собственного влияния и преследует цель включить Казахстан в так называемый «Великий Туран».

Однако реализовать задуманное не получилось. России всего неделю понадобилось для того, чтобы подавить массовые протесты в РК и этим полностью нарушить планы Анкары. Благодаря миротворцам РФ, прибывшим по линии ОДКБ, удалось предотвратить государственный переворот и разгромить боевиков.

Протурецкие СМИ не преминули воспользоваться ситуацией и поспешили обвинить Москву во «вторжении» в Казахстан. При этом тот факт, что президент Касым-Жомарт Токаев сам попросил союзников по ОДКБ о помощи, журналистами в расчет не принимается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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