Российская атомная подлодка со 160 ядерными боеголовками появилась у побережья США

Российская атомная подводная лодка, на борту которой может размещаться до 160 ядерных боеголовок, была замечена у берегов США.

Китайские аналитики рассказали об этом инциденте, подчеркнув, что появление субмарины, несущей ядерное вооружение, у американских берегов, поставило Вашингтон в тупик, передает ПолитРоссия .

Авторы публикации, размещенной в NetEasе, отмечают, что после развала СССР были моменты, когда казалось, что отношения между Вашингтоном и Москвой могут наладиться. Но в реальности ничего в лучшую сторону не изменилось, и сейчас, как и в годы холодной войны, США устраивают провокации у границ России, которая также отвечает аналогичными действиями.

Стало известно, что российская подводная лодка в течение нескольких недель курсировала вдоль американского побережья, но в США об этом даже не подозревали. Лишь после того как она ушла подальше от американских берегов, Пентагон получил информацию о ее маневрах.

Предположительно, это могла быть подводная лодка типа «Акула», либо субмарина проекта «Борей». Но все же аналитики склоняются к тому, что это была подводная лодка типа «Борей», которая отличается высоким уровнем скрытности, но и может нести ядерное вооружение. Эта ракета может нести 16 баллистических ракет «Булава», каждая из которых имеет 10 боеголовок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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