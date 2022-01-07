Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила группу в составе трех больших десантных кораблей «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» в Калининградскую область.

Как пишет Авиа.Про, пойти на это Москву вынудил отказ Альянса выполнять российские требования по предоставлению гарантий безопасности. Авторы издания расценивают это как первый шаг РФ в принятии военных мер по отношению к Западу.

Телеграмм-канал «Оперативная линия», сообщая об отправке БДК на Балтику, уточняет, что корабли перевозят тяжелые грузы. Хотя достоверно и неизвестно, о чем речь, есть предположение, что на борту вооружение.

Граждане, проживающие по берегам Балтийских проливов, рассказали о проходе БДК Северного флота в направлении Калининградской области вчера вечером.

«Не исключено, что переход сразу трех БДК Северного флота в Балтийское море имеет прямое отношение к тем военно-техническим мерам, которые уже предпринимает Минобороны РФ в ответ на действия НАТО», - говорится в сообщении «Оперативной линии».

Отметим, что каких-либо данных о проведении военно-морских маневров в этом регионе к настоящему времени нет. Поэтому версия о переброске вооружения (танков, ОТРК, комплексах РЭБ и ПВО) в Калининградскую область выглядит более чем логичной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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