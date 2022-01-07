Россия направила группу БДК Северного флота в сторону Балтийского моря

Радикалы захватили в аэропорту Алма-Аты пассажирский самолет, летевший в Москву
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
После того, как саммит Россия - НАТО не принес никаких положительных изменений в отношениях с Западом, Россия направила группу в составе трех больших десантных кораблей «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» в Калининградскую область.
Как пишет Авиа.Про, пойти на это Москву вынудил отказ Альянса выполнять российские требования по предоставлению гарантий безопасности. Авторы издания расценивают это как первый шаг РФ в принятии военных мер по отношению к Западу.
Телеграмм-канал «Оперативная линия», сообщая об отправке БДК на Балтику, уточняет, что корабли перевозят тяжелые грузы. Хотя достоверно и неизвестно, о чем речь, есть предположение, что на борту вооружение.
Граждане, проживающие по берегам Балтийских проливов, рассказали о проходе БДК Северного флота в направлении Калининградской области вчера вечером.
«Не исключено, что переход сразу трех БДК Северного флота в Балтийское море имеет прямое отношение к тем военно-техническим мерам, которые уже предпринимает Минобороны РФ в ответ на действия НАТО», - говорится в сообщении «Оперативной линии».
Отметим, что каких-либо данных о проведении военно-морских маневров в этом регионе к настоящему времени нет. Поэтому версия о переброске вооружения (танков, ОТРК, комплексах РЭБ и ПВО) в Калининградскую область выглядит более чем логичной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Боевикам удалось захватить в аэропорту Алма-Аты пассажирский авиалайнер, который должен был лететь в Москву. Об этом...Подробнее
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что необходимо найти виновного в низком росте...Подробнее
Новость об индексации пенсий на 8,6% порадовала многих россиян, но эксперты предупредили о том, какие экономические...Подробнее
Российский кредитно-денежный сектор сильно изменит событие, ожидаемое в феврале 2022 года. Это изменение окажет...Подробнее
Финансовый журналист Александра Баязитова утверждает, что россиян ждет скорая девальвация национальной валюты, в...Подробнее
Не имея денег на поездку к девушке, двадцатиоднолетний москвич отправился на свидание, спрятавшись между вагонами...Подробнее
Новый период выплат от Пенсионного фонда РФ для многих граждан начнется с 10 января 2022 года. По окончании новогодних...Подробнее
Российских пенсионеров порадовали новой одноразовой денежной выплатой. Средства придут на счета людей автоматически до...Подробнее
С 2022 года граждане России обязаны платить новый налог с банковских вкладов. Он затрагивает и пенсионеров -...Подробнее
Издание Daily Mail обвинило Россию в намерении повредить глобальную сеть интернет-кабелей, которая находится в тысячах...Подробнее
Комментировать