Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

Сегодня, 17:04

0

Image 16+
Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»
Фото из открытых источников

Силы Североатлантического альянса более 5 суток осуществляют поиск российской подлодки «Новороссийск», которая может пребывать в Средиземном море. Согласно разведданным НАТО, на борту дизель-электрической субмарины РФ проекта 636.3 могут находиться крылатые ракеты «Калибр», которые могут создать опасную ситуацию в регионе, передает «Avia.pro».

Для того чтобы обнаружить местонахождение российской подводной субмарины «Новороссийск», которая по предположению НАТО пребывает в водных просторах Средиземного моря, было организовано круглосуточное патрулирование сразу трех противолодочных самолетов P-8A Poseidon. Однако, несмотря на тщательные поиски, силам Альянса так и не удалось добыть доказательства возможного пребывания российской подлодки в Средиземном море, хотя самолеты НАТО неоднократно курсировали на небольшой высоте над водным участком, расположенным между Кипром, Ливаном и Сирией. 

По комментарию военных аналитиков, если бы российская подлодка «Новороссийск» действительно задействовала ракеты «Калибр», это привело бы к полному поражению западного флота. 

«Авианосная группа США так и не обнаружила присутствие российской подводной лодки —очевидно, субмарина смогла обмануть средства гидролокации военных НАТО либо уже давно покинула данный регион», - отметили эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

Сегодня, 17:04

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

4-01-2022, 16:24

Американским военным удалось сбить и захватить в Сирии российские беспилотники

2-01-2022, 13:34

The Sun: Россия способна сокрушительно ударить по США в стиле Перл-Харбора

1-01-2022, 14:19

В еще одном штате США обнаружили устойчивый к препаратам грибок

30-12-2021, 11:49

Турция готова предоставить американцам авиабазу Инджирлик для нападения на Россию

30-12-2021, 09:44

Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Крыма

29-12-2021, 23:54

Белковский: РФ может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022

24-12-2021, 11:04

В Туркмении нет коронавируса и QR-кодов, но есть вредоносная пыль

15-12-2021, 12:14

Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС при оценке западных ЧВК

14-12-2021, 21:19

«QR-кодов нет, жизнь кипит»: россиянка рассказала об отдыхе в Таиланде

14-12-2021, 15:29

«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

13-12-2021, 12:29

Генерал-полковник Ивата: Японии нужен огромный военный бюджет против РФ и Китая

12-12-2021, 21:54

CDC обнародовал отчет о заболевших омикрон-штаммом коронавируса в США

11-12-2021, 16:54

The Gateway Pundit: около 300 спортсменов в мире скончались после вакцинации от COVID-19

10-12-2021, 16:34

Американский эксперт назвал два способа защитить Украину от нападения России

10-12-2021, 14:34

Российские военные перехватили украинский боевой корабль «Донбасс»

10-12-2021, 12:04

Самый долгий COVID-19: женщина болела коронавирусом 318 дней, в ее организме он мутировал более 40 раз

10-12-2021, 09:54

Российская подлодка «Варшавянка», вооруженная «Калибрами», всплыла рядом с ракетным эсминцем США

8-12-2021, 21:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Вчера, 10:24

0

С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...

Подробнее
В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

В рождественские морозы Петербург от снега чистят всего 306 единиц спецтехники

Сегодня, 15:08

0

Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...

Подробнее
Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

4-01-2022, 23:49

0

Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...

Подробнее
Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит другому поручению

Сегодня, 13:29

0

Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...

Подробнее
Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

4-01-2022, 19:54

0

Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...

Подробнее
Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

5-01-2022, 17:14

0

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Вчера, 12:04

0

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...

Подробнее
В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

0

Сегодня днём горожане сняли на видео свинью, одиноко разгуливающую по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. По...

Подробнее
Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Сегодня, 13:24

0

Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...

Подробнее
Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Вчера, 16:54

0

До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться