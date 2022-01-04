Силы НАТО пятые сутки ищет в Средиземном море российскую субмарину с ракетами «Калибр»

Силы Североатлантического альянса более 5 суток осуществляют поиск российской подлодки «Новороссийск», которая может пребывать в Средиземном море. Согласно разведданным НАТО, на борту дизель-электрической субмарины РФ проекта 636.3 могут находиться крылатые ракеты «Калибр», которые могут создать опасную ситуацию в регионе, передает «Avia.pro».

Для того чтобы обнаружить местонахождение российской подводной субмарины «Новороссийск», которая по предположению НАТО пребывает в водных просторах Средиземного моря, было организовано круглосуточное патрулирование сразу трех противолодочных самолетов P-8A Poseidon. Однако, несмотря на тщательные поиски, силам Альянса так и не удалось добыть доказательства возможного пребывания российской подлодки в Средиземном море, хотя самолеты НАТО неоднократно курсировали на небольшой высоте над водным участком, расположенным между Кипром, Ливаном и Сирией.

По комментарию военных аналитиков, если бы российская подлодка «Новороссийск» действительно задействовала ракеты «Калибр», это привело бы к полному поражению западного флота.

«Авианосная группа США так и не обнаружила присутствие российской подводной лодки —очевидно, субмарина смогла обмануть средства гидролокации военных НАТО либо уже давно покинула данный регион», - отметили эксперты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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