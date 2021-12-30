The Sun: Россия способна сокрушительно ударить по США в стиле Перл-Харбора

Британский обозреватель «The Sun» проанализировал военную мощь России, сравнив ее боевые возможности с той сокрушительной силой, которая была обрушена на Перл-Харбор. По мнению британских экспертов, новой ареной для противостояния США и РФ станет космическое пространство, поскольку в погоне за господством в космосе может быть применено самое передовое и ультрасовременное оружие. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Британские эксперты в очередной раз обратили внимание на растущую военную мощь России в сфере освоения космос. Аналитики подсчитали, что с учетом наличия передового космического оружия в РФ, Москва может устроить для Вашингтона атаку, превосходящую по сокрушительности удар по Перл-Харбору.

«РФ может нанести удар по США в космосе в стиле Перл-Харбора и уничтожить их спутники — для этого у нее имеются все необходимые технологии и вооружения. Учитывая, что Китай может присоединиться к России в этой космической битве, у США практически нет шансов выстоять в этом противостоянии», - прокомментировал военный аналитик Брэндон Джей Вейхерт.

Эксперт констатировал, что Россия может нанести космический удар по США в любой момент, тогда как Вашингтон остается далеко позади РФ и Китая в сфере освоения космоса.

«Вероятной целью россиян могут стать американские космические аппараты, отвечающие за связь и управление стратегическими объектами страны. Если по ним будет нанесен удар, то США моментально вернутся в 1970-е года, так как в один момент утратят многие технологические достижения», - добавил аналитик.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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