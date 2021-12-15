Белковский: РФ может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022

Сегодня, 11:04

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Белковский: РФ может признать республики Донбасса во время Олимпиады-2022
Политтехнолог Станислав Белковский

Политтехнолог Станислав Белковский считает, что Россия может признать самопровозглашенные республики Донбасса во время Олимпийских Игр-2022. Об этом сообщает ИА «Новороссия».

Зимняя Олимпиада будет проходить в 2022 году в Пекине. Эксперт полагает, что в ходе соревнований олимпийцев президент России Владимир Путин и объявит о признании ДНР и ЛНР.

«Ни к каким войнам с большими жертвами Путин не готов. Он готов к спецоперациям — признать ЛНР и ДНР он может, это ничего не меняет. И сегодня Украина не контролирует эти территории, она не будет их контролировать и впредь», — порассуждал Белковский.

Политтехнолог провел аналогию с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии в 2008-ом году. Тогда тоже проходила Олимпиада, и тоже в Пекине, но летняя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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