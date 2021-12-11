«Факти»: В 2022 году Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны

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Болгарское издание «Факти» под завесу этого года собрало прогнозы и пророчества известных астрологов и прорицателей на 2022-й год. Мнения о будущем диаметрально противоположные. Предсказания есть и в светлых тонах, и в темных. Но все же хочется надеяться на то, что исполнится только хорошее.
Известный вирусолог Ханс Клюге порадовал прогнозом о пандемии. Он уверен, что в 2022 году она ослабнет, возможно, даже прекратится. Хотя вакцинация и карантинные меры все еще будут оставаться актуальными. А вот прогноз на 2022 год от Матроны Московской не такой радужный. Она говорила, что мир столкнется с проблемой пострашнее войны. При этом остается только догадываться, что она имела в виду.
«Войны не будет, без войны жертв будет много, все мертвые на земле будут лежать», - предрекала Матрона Московская.
Ванга предупреждала о том, что в следующем году отношения РФ и Штатов не только осложнятся, а вообще могут быть прекращены.
В то же время Москва продолжит укреплять сотрудничество с азиатскими странами. Отношения РФ и Китая вообще выйдут на уровень процветания. Однако болгарская провидица напророчила и распад России, что не может не настораживать.
«По ее прогнозам, в следующем году Россия может разделиться на несколько стран. Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны. Сибирь и Урал отделятся — таково будет желание их жителей», - цитируют болгарские «Факти» в переводе издание ИноСМИ.
Ванга также говорила о том, что люди привыкнут жить с вирусом, но не указывала, стоит ли ждать окончания пандемии в 2022-ом.
А вот астролог Михаил Левин поменял прогнозы и выдал довольно оптимистичный. В соответствии с ним, пандемия стихнет, а коронавирус будет протекать как обычный грипп.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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