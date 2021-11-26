Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

Врачи и предприниматели Марий Эл высказали мнение о введении QR-кодов
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
На Западе продолжают говорить о том, что вскоре может начаться Третья мировая война.
Снова эту тему поднял на канале TV2 на телевидении в Норвегии журналист Кьелль Персен, пишет ИноСМИ.
Он уверен, что Россия может спровоцировать глобальный конфликт, и сигналом этого является то, что РФ наращивает войска на границе с Украиной. По словам западного журналиста, Москва активно перебрасывает к границе Донецкой и Луганской областей войска.
О том, что Россия готовится к войне, снова заявил и украинский генерал Кирилл Буданов. Он утверждает, что Россия начнет наступление сразу по пяти направлениям, в том числе с территории Белоруссии. По его словам, в ходе наступательной операции РФ артиллерию, корабли, АПЛ и военную авиацию.
В США также не исключают, что РФ планирует силовой захват Донбасса. На защиту Украины в таком случае встанет Запад, что и станет началом масштабного военного конфликта.
Персен предположил, что планы РФ по Донбассу нацелены на то, чтобы помешать Киеву сблизиться с Западом. При этом также эту ситуацию в Кремле могут использовать для того, чтобы отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С 23 ноября в Марий Эл действуют новые антиковидные правила. Отныне в общественных местах при входе требуют QR-код или...Подробнее
В России идут жаркие обсуждения возможности введения QR-кодов, что предусмотрено правками, разработанными к...Подробнее
Комитет по здравоохранению ответил на запрос журналистов предоставить данные о том, насколько вакцинация от ковида...Подробнее
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении...Подробнее
Британский истребитель F-35 попытался перехватить российский Су-30, но потерпел крушение. Боевой самолет пятого...Подробнее
Детская вакцина против вируса SARS-CoV-2, которую разработали учёные Центра имени Гамалеи, прошла испытания с июля...Подробнее
В Смольном подготовили программу «дворник-шеринг», в которой может поучаствовать каждый желающий и расчищать город от...Подробнее
Власти намерены ужесточить контроль за информацией о коронавирусе и вакцинации, которую распространяют в России....Подробнее
Смертность от коронавируса в России все еще очень высока, хотя распространение заболевания и удалось несколько...Подробнее
Пятая волна коронавируса в Европе в самом разгаре, накрывает страну за страной. Может захлестнуть и Россию. О ситуации...Подробнее
Комментировать