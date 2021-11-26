Норвежский телеканал: «Третья мировая война стучится в европейские двери»

На Западе продолжают говорить о том, что вскоре может начаться Третья мировая война.

Снова эту тему поднял на канале TV2 на телевидении в Норвегии журналист Кьелль Персен, пишет ИноСМИ .

Он уверен, что Россия может спровоцировать глобальный конфликт, и сигналом этого является то, что РФ наращивает войска на границе с Украиной. По словам западного журналиста, Москва активно перебрасывает к границе Донецкой и Луганской областей войска.

О том, что Россия готовится к войне, снова заявил и украинский генерал Кирилл Буданов. Он утверждает, что Россия начнет наступление сразу по пяти направлениям, в том числе с территории Белоруссии. По его словам, в ходе наступательной операции РФ артиллерию, корабли, АПЛ и военную авиацию.

В США также не исключают, что РФ планирует силовой захват Донбасса. На защиту Украины в таком случае встанет Запад, что и станет началом масштабного военного конфликта.

Персен предположил, что планы РФ по Донбассу нацелены на то, чтобы помешать Киеву сблизиться с Западом. При этом также эту ситуацию в Кремле могут использовать для того, чтобы отвлечь внимание россиян от внутренних проблем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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