Выставляют себя на посмешище: Милонов прокомментировал резолюцию Европарламента о новых санкциях

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не игнорировать очередные вбросы Европарламента в отношении России. Депутаты ЕС приняли документ, рекомендующий ввести санкции против «ЧВК Вагнера». Западные страны фактически причисляют к ней любых россиян, ведущих деятельность за рубежом.
«Поэтому я бы все-таки попытался пригласить господ из Евросоюза, чтобы просто обсудить и вразумить их, ведь складывается ощущение, что людей кто-то очень сильно обманывает. Полагаю, тут торчат и пованивают франко-англо-американские усы», — отметил Милонов в беседе с ФАН.
Парламентарий озвучил планы обсудить этот вопрос с коллегами из Европарламента при личной встрече.
«Ну мы вот разговариваем и вроде бы все нормальные люди, а как резолюции почитаешь, думаешь: Господи, неужели они пьяными принимали документ? Поэтому надеюсь, что в будущем они будут более ответственно относиться к заявлениям. А так выставляют себя на посмешище».
Милонов также обратил внимание, что в качестве доказательной базы документа представлены ссылки на статьи СМИ, которые полны фейков. Многие из этих публикаций были неоднократно опровергнуты. Депутат уверен, что ангажированные СМИ специально публикуют вбросы, чтобы в дальнейшем они легли в основу подобных законодательных инициатив ЕП.
«Пример ЦАР в данном случае показателен, сколько было обвинений? Но жители-то все знают и видят.В общем, где есть интересы Москвы, там тут же появится возмущение, но поскольку напрямую предъявить нашей стране какие-то претензии невозможно, потому что… ну а что в этом такого?» — отметил Милонов.
Он полагает, что этот выпад европейских политиков наносит репетиционный ущерб России, поэтому необходимо реагировать. Депутат поддержал социолога Максима Шугалея, который ранее призвал главу МИД Сергея Лаврова защитить честь и достоинство россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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