Рост популярности «ЧВК Вагнера» в Африке вызвал испуг Европарламента

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
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Европейский парламент призвал глав государств африканского континента отказаться от сотрудничества с российской частной военной компанией.
Реакция законодательного и представительного органа ЕС прозвучала после публичных выступлений министров иностранных дел и обороны Франции, а также представителей Госдепартамента Соединенных Штатов, раздраженных качественной работой представителей РФ в регионе.
Российские инструкторы продемонстрировали успехи в антитеррористической деятельности. Так, отечественные специалисты провели качественную подготовку национальных сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики, и они в сжатые сроки очистили территорию страны от боевиков.
Опытом специалистов из РФ решили воспользоваться и в правительстве Мали. Власти в Бамако обратились к «ЧВК Вагнера» и попросили оказать содействие в подготовке местных военнослужащих. Необходимость в этом возникла после провала французской операции «Бархан», которая проводится там с 2013 года. Главной ее целью была ликвидация формирований исламистов, однако после появления армии Парижа, радикалов стало только больше.
Кроме того, официальные лица страны обвинили Пятую республику в поддержке и обучении боевиков, а также в попытках использовать главарей группировок для оказания давления на правительство.
После первых же сообщений о начале военно-технического сотрудничества России и Мали, в рядах западных политиков и дипломатов началась настоящая истерика. Представители Франции и США запустили информационную кампанию по противодействию усилению влияния Москвы в регионе. Но африканских лидеров это не напугало, все больше стран континента выбирает взаимодействие с русскими.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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