В Греции рассказали, что необходимо для прекращения пандемии мутации «Дельта»

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
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Мутация «Дельта» остановится только в случае сокращения контактов людей друг с другом. Об этом в эфире греческого телеканала Skai заявил глава секции ретровирусов Национального института онкологии США Йоргос Павлакис, пишет «Красная весна».
Рассматривая эпидситуацию конкретно на примере Греции, которой угрожают рекордные показатели по заболеваемости и числу летальных исходов, Павлакис заявил, что выход сейчас только один - прибегнуть к тем же мерам, с которых и начиналась пандемия. Речь о жестком ограничении контактов людей, ибо одной только вакцинации явно недостаточно, убежден он.
24 ноября глава ВОЗ Тедрос Гебреисус признал, что использующиеся вакцины защищают от дельта-штамма только на 40 процентов. Поэтому, заявил он, и непривитым, и привитым следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.
«Вакцины спасают жизни, но они не могут полностью предотвратить передачу COVID-19», — пояснил он.
В Греции на заре кампании по вакцинации населения власти изначально решили привить 70 процентов граждан. Чтобы подстегнуть греков ставить прививку, в стране ввели «привилегии» для вакцинированных. Для представителей некоторых профессий, как и в России, вакцинация стала обязательной.
Но массовая вакцинация не привела к снижению уровня заболеваемости, на который рассчитывали власти. Поэтому в стране заговорили о введении ревакцинации и необходимости тотального соблюдения санитарных правил привитыми и непривитыми.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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