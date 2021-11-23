Российский корабль «Пижма» с вооружением направляется в сторону Сирии

В ночь на 25 ноября российский корабль «Пижма», принадлежащий ООО «Оборонлогистика», с вооружением и техникой на борту, был замечен движущимся в Средиземном море на базу ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Этот факт связывают либо с поставками вооружения армии САР, либо же с переброской в Сирию дополнительной военной техники, чтобы снабдить ею российских военных. Возможно, что эти образцы техники предназначены для испытаний в боевых условиях.

Как известно, обычно в конце года в Сирии тестируются новейшее российское вооружение. Турецкие блогеры, занимающимися мониторингом обстановки в проливе, сообщили, что судно шло тяжело груженым. В сети появились кадры с прохождением российского судна через Босфор, avia.pro . Узнать подробности ночного перемещения корабля «Пижма» не удалось из-за темного времени суток.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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