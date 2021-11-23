В Британии заявили, что Украина готова к войне с РФ после поставок вооружения из США

Украина продолжает свои приготовления к широкомасштабным боевым действиям с Российской Федерацией. Сейчас она ожидает существенную помощь военного назначения от Соединённых Штатов Америки. Такую информацию сегодня сообщает информационно-аналитическое издание The Times из Британии, пишет портал «Актуальные комментарии».

Владимир Зеленский рассказал, что от РФ прибыло к рубежам с Украиной ориентировочно 100 тысяч военнослужащих. Руководитель военной разведки ВСУ Кирилл Буданов, со своей стороны, заявил, что Москва «готовит вторжение» в Украину. Атака российских войск запланирована на окончание января следующего года. Буданов рассказал, что Соединённые Штаты Америки обязаны предоставить в Украину дополнительную помощь военного характера.

«Украине необходимо намного больше военной техники. Открыто с РФ сейчас воюет только Украина, больше этого не делает ни одно мировое государство. Украина отражает российский натиск на протяжении уже 7 лет. На данном основании украинцы уверены, что США просто обязаны предоставить ВСУ всё то, чего у нас ранее ещё не было. Это всё надо поставить незамедлительно. Есть информация, что Белый дом сейчас оценивает свои возможности по размещению военных советников и новейшего вооружения в Киеве», — сообщил Кирилл Буданов в беседе с репортёром издания Military Times.

Как пишет CNN, американская команда президента Джо Байдена консультируется по поводу поставок в Украину: ПЗРК Stinger, вертолетов Ми-17, ПТРК Javelin, минометов. Соединённые Штаты Америки ранее отправили Киеву военную помощь в сумме $60 млн, начиная с 2014 года. Накануне из Кремля поступило сообщение, что размещение нового американского оружия и советников в Украине создаст новое обострение напряженности. Авторы издания уверены - большинство мировых экспертов по вооружениям считают маловероятным, что Российская Федерация начнет полномасштабное наступление. Главная цель России — добиться уступок от военного блока НАТО и Украины. Ведь эта страна давно планирует войти в военный альянс Запада.

«Москву также возмутило размещение Киевом турецких военных беспилотников Bayraktar на востоке Украины. Россия заявляет, что их использование нарушает условия соглашения о прекращении огня, которое было подписано в 2015 году», — следует из статьи.

Аналитики говорят, что Москве потребуется гораздо большее количество военных, чтобы сокрушить вооруженные силы Украины, общая численность которых оценивается, более, чем в 250 тыс. человек.

«Кремль отрицает, что он планирует вторжение в Украину, и заявляет, что имеет право перемещать войска по своей территории, в то время, как Дмитрий Песков обвинил западные страны в нагнетании напряженности», — пишут журналисты.

Вчера Сергей Шойгу сообщил, что российские военные наблюдали повышенную активность авиации США вблизи границ РФ. В ходе учений 10 американских стратегических бомбардировщиков отработали применение ядерного оружия против России одновременно с запада и востока, следует из публикации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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