В КНР сравнили российский ЗРК С-400 и американскую ПВО THAAD

Сегодня, 16:24

0

Image 16+
В КНР сравнили российский ЗРК С-400 и американскую ПВО THAAD

Военные обозреватели китайского портала Sina, сравнили между собой комплексы противовоздушной обороны России - С-400 «Триумф» и американский THAAD.

По их мнению система ПВО THAAD рассчитана на баллистические и крылатые ракеты. Эта система способна перехватывать баллистическое оружие даже в нижних слоях атмосферы. Боезаряд ракеты развивает скорость до 2,8 километра в секунду, достигая при этом  высоту поражения в 200 километров.

Однако при всех достоинствах THAAD, российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» специалисты считают более эффективным. Он универсален и может использоваться для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000 – 3500 километров.

«Триумф» может перехватывать одновременно несколько целей, даже если они находятся на разных уровнях. Кроме того, С-400 создан для заатмосферного перехвата баллистических ракет.

Многие страны НАТО, имеют желание приобрести российский «Триумф». Однако из-за ситуации с Турцией опасаются попасть под санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пациентов с коронавирусом COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

Сегодня, 09:09

В Эстонии предрекли РФ противостояние с очень серьезной военной силой

Вчера, 23:09

Польша преподнесла Москве подарок, сделав российский «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

Вчера, 15:04

Катасонов: Рокфеллер и Гейтс спровоцировали пандемию испанского гриппа

22-11-2021, 14:09

США попросили Турцию блокировать ВМФ РФ в Черном море в обмен на сдачу Анкаре севера Сирии

22-11-2021, 10:14

Атомным субмаринам ВМС США отдан приказ немедленно остановить навигацию

21-11-2021, 10:04

В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии коронавируса COVID-19

17-11-2021, 11:04

Бегство армянских военных под натиском азербайджанцев попало на видео

17-11-2021, 10:04

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

13-11-2021, 20:24

Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

13-11-2021, 12:49

Lidovky: жителям Чехии заявили, кто не вакцинируется от коронавируса COVID-19, останется без зарплаты

10-11-2021, 23:59

Португальские миротворцы ООН в ЦАР составили преступную сеть контрабанды и наркоторговли

10-11-2021, 16:54

Центральноафриканская радиостанция сообщила об угрозе вторжения чадских боевиков в ЦАР

9-11-2021, 14:04

Африканский эксперт рассказал о преступлениях миротворцев ООН

6-11-2021, 15:09

Мощные удары по позициям ВСУ попали на видео украинских военнослужащих

6-11-2021, 01:44

NetEasе: появление корабля ВМФ РФ у острова Кауаи обескуражило США

6-11-2021, 00:19

В США построят телескоп за 11 миллиардов долларов для поиска похожей на Землю планеты

5-11-2021, 20:49

РФ заблокировала два военных корабля ВМС США в территориальных водах Крыма

5-11-2021, 12:14

В Польше обвинили белорусских военных: «Угрожали открыть огонь»

4-11-2021, 22:04

Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир от COVID-19

4-11-2021, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты назвали возможный размер пенсии с учетом повышенной индексации в 2022 году

Эксперты назвали возможный размер пенсии с учетом повышенной индексации в 2022 году

22-11-2021, 21:59

0

23 ноября в Госдуме должно состояться второе чтение бюджета. Согласно планам Минфина, с 1 января 2022 года страховые...

Подробнее
США попросили Турцию блокировать ВМФ РФ в Черном море в обмен на сдачу Анкаре севера Сирии

США попросили Турцию блокировать ВМФ РФ в Черном море в обмен на сдачу Анкаре севера Сирии

22-11-2021, 10:14

0

Две страны НАТО обсуждают возможность блокирования пролива Босфор для российских военных кораблей. Если верить авторам...

Подробнее
Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые

Сегодня, 10:39

0

О причинах того, что среди больных с коронавирусом больше вакцинированных, рассказал микробиолог Алена Макарова. Она...

Подробнее
Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19

Министр здравоохранения Иркутской области объяснил, как использовать бубен от COVID-19

Вчера, 11:59

0

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков выдал в телеэфире нерадостную шутку. Афоризм касался бубна и...

Подробнее
Мать троих детей с коронавирусом COVID-19 может умереть из-за бездействия чиновников

Мать троих детей с коронавирусом COVID-19 может умереть из-за бездействия чиновников

21-11-2021, 23:24

0

В Липецке мать 3 детей, один из них инвалид, умирает от заболевания на коронавирус. Лишь перевозка в Москву может её...

Подробнее
Катасонов: Рокфеллер и Гейтс спровоцировали пандемию испанского гриппа

Катасонов: Рокфеллер и Гейтс спровоцировали пандемию испанского гриппа

22-11-2021, 14:09

0

Рокфеллер и Гейтс могут быть виновны в пандемии так называемого испанского гриппа (испанки), которая бушевала на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Задоя рассказал россиянам размер пенсий в 2022 году: возможны разовые выплаты

Эксперт Задоя рассказал россиянам размер пенсий в 2022 году: возможны разовые выплаты

22-11-2021, 11:04

0

Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя заявил о возможности увеличения пенсий и...

Подробнее
Некоторые категории россиян с детьми получат 10 тысяч рублей на карту 22 ноября

Некоторые категории россиян с детьми получат 10 тысяч рублей на карту 22 ноября

22-11-2021, 15:19

0

По 10 тыс. рублей получат некоторые россияне на этой неделе. Эксперты объяснили, кому будет начислена эта выплата, а...

Подробнее
Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Панчин развеял популярные мифы о вакцине «Спутник V»

Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Панчин развеял популярные мифы о вакцине «Спутник V»

21-11-2021, 23:39

0

Александр Панчин, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой, на страницах «Российской газеты» развеял несколько мифов,...

Подробнее
Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

Врачи рассказали, что снижает риски падений и переломов в пожилом возрасте

Вчера, 15:49

0

Многие пожилые россияне сталкиваются с неудачными падениями, которые приводят к различным переломам. Кости долго не...

Подробнее