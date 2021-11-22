В КНР сравнили российский ЗРК С-400 и американскую ПВО THAAD

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Военные обозреватели китайского портала Sina, сравнили между собой комплексы противовоздушной обороны России - С-400 «Триумф» и американский THAAD.
По их мнению система ПВО THAAD рассчитана на баллистические и крылатые ракеты. Эта система способна перехватывать баллистическое оружие даже в нижних слоях атмосферы. Боезаряд ракеты развивает скорость до 2,8 километра в секунду, достигая при этом высоту поражения в 200 километров.
Однако при всех достоинствах THAAD, российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» специалисты считают более эффективным. Он универсален и может использоваться для уничтожения всех типов аэродинамических целей и баллистических ракет с дальностью пуска до 3000 – 3500 километров.
«Триумф» может перехватывать одновременно несколько целей, даже если они находятся на разных уровнях. Кроме того, С-400 создан для заатмосферного перехвата баллистических ракет.
Многие страны НАТО, имеют желание приобрести российский «Триумф». Однако из-за ситуации с Турцией опасаются попасть под санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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