Пациентов с коронавирусом COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

Сегодня, 09:09

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Пациентов с коронавирусом COVID-19 из Нидерландов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

Больницы Германии начали принимать пациентов из Нидерландов, поскольку в местных медучреждениях уже не хватает мест для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Guardian.

Так, первых пациентов с COVID-19 отправили в минувший вторник из Роттердама в немецкий Бохум, где местные врачи будут заниматься их лечением.

Необходимость искать возможность лечить нидерландцев в других странах от COVID-19 возникла из-за высокого уровня заболеваемости. В Нидерландах показатель заболеваемости достиг уровня мая текущего года. Рост заболеваемости COVID-19 во вторую половину ноября начался и во многих других странах Европы.

На фоне роста числа пациентов с COVID-19 больницы  в Нидерландах даже начали сокращать количество мест для пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие отделения переквалифицированы для лечения коронавирусом, что тоже нельзя назвать эффективной мерой, поскольку люди с другими заболеваниями не всегда могут получить необходимую им помощь также быстро, как раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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