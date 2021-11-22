В Эстонии предрекли РФ противостояние с очень серьезной военной силой

Вчера, 23:09

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В Эстонии предрекли РФ противостояние с очень серьезной военной силой

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется с достаточно серьезной военной силой.

«Если даже госсекретарь США и генеральный секретарь НАТО обеспокоены маневрами ВС России вдоль границ Украины и открыто высказывают предупреждения Москве, то есть причины для беспокойства. Подобные заявления никто не делает безосновательно», — утверждает Луйк.

Он уверен, что и Вашингтон, и Североатлантический альянс сохраняют бдительность и готовы в любую минуту применить все имеющиеся в арсенале средства. Кроме того, ВСУ в настоящее время гораздо сильнее, чем были в 2014 году.

«В случае нападения на Украину Россия столкнется с очень серьезной военной силой», — подчеркнул Луйк.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выступил с заявлением, что нападение может произойти в конце января или начале февраля будущего года. Именно поэтому, по его словам, на границе уже сосредоточены 92 тысячи российских военнослужащих.

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что у России нет планов нападать на Украину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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