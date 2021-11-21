Польша преподнесла Москве подарок, сделав российский «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

Сегодня, 15:04

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Польша преподнесла Москве подарок, сделав российский «Газпром» единственным акционером «Nord Stream-2»

Массовый протест Польши по сути привел к тому, что российский «Газпром» стал единственным держателем акций компании «Nord Stream-2». Об этом заявил известный российский журналист и публицист Борис Марцинкевич, пишет «Экономика сегодня».

Он уверен, что нынешний состав акционеров компании «Nord Stream-2» - следствие активного вмешательства Варшавы с ее многочисленными возмущениями и протестом антимонопольной службы в Еврокомиссию.

Вначале финансированием проекта, как известно, занимались немецкие компании Wintershall и Uniper, компания из Австрии OMV, Engie из Франции и Shell (Великобритания).

Но после того, как в ситуацию вмешалась Польша, российский «Газпром» стал держателем 100% пакета акций «Nord Stream-2». В Варшаве, вероятно, рассчитывали, что компании обратятся в суды и начнется разбирательство. Ничего этого не произошло.

«Разумеется, «Газпром» при разработке «СП-2» мог мечтать о чем угодно, но явно не о том, что будет единоличным его владельцем. Огромное спасибо польской антимонопольной службе за такой дорогой подарок. На текущий момент выходит, что единственным владельцем Nord Stream 2AG является наш «Газпром». Касательно компании, которую будут регистрировать в качестве дочерней в Германии, она для него станет «внучатой». 100% немецкой компании будет принадлежать швейцарской, 100% акций которой по-прежнему принадлежит «Газпрому». И за все это мы благодарим наших польских соседей», – пояснил Марцинкевич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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