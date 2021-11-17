Катасонов: Рокфеллер и Гейтс спровоцировали пандемию испанского гриппа

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Рокфеллер и Гейтс могут быть виновны в пандемии так называемого испанского гриппа (испанки), которая бушевала на планете 1918-1920 годах. Об этом заявил экономист Валерий Катасонов, передает Царьград.
«Испанка» унесла тогда по разным оценкам от 50 млн до 100 млн человеческих жизней. Катасонов говорит о том, что ряд источников заявляют о «рукотворной» природе «Испанки». В частности, об этом говорит доктор наук Элеонора Макбин. Она, отмечает Катасонов, написала ряд книг, в которых критикует сложившуюся тогда в стране систему здравоохранения и медицины.
Элеонора Макбин описала процесс смены натуропатии на аллопатию. Это период, когда природные препараты начали заменять препаратами, которые содержат химические вещества, которых нет в природе.
Катасонов отмечает, что до сих пор нет информации касательно долгосрочных последствий применения таких препаратов, а в начале ХХ века их тем более не было, так как фармацевтическая промышленность только зарождалась.
У истоков «Биг Фармы» стоял американский миллиардер Джон Рокфеллер, а его правой рукой был Фредерик Гейтс, рассказывает Катасонов. Они, по сути, инициировали революционную реформу американского здравоохранения и медицинского образования, заложив фундамент современной фармацевтической промышленности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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