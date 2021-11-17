США попросили Турцию блокировать ВМФ РФ в Черном море в обмен на сдачу Анкаре севера Сирии

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Если верить авторам издания Avia.рro, Вашингтон недавно обратился к Анкаре с неожиданным предложением. Суть его в том, что Штаты готовы безоговорочно и беспрепятственно сдать Турции крупные районы на севере Сирии. Взамен за это в Вашингтоне попросили Анкару заблокировать в море корабли ВМФ РФ. Вероятно, через запрет на прохождение пролива Босфор.
«В турецких соцсетях начала тиражироваться информация, согласно которой США предложили руководству Турции уступить ряд районов на севере Сирии, чтобы убедить Анкару активнее сотрудничать против России в Черном море», — написал журналист из Ирана Хаял Муаззин.
Подчеркнем, что обнародованная СМИ информация официально ни одной из сторон не подтверждается, но аналитики и ранее указывали, что пролив Босфор - мощный инструмент влияния, который находится в распоряжении Турции. Ранее СМИ страны уже писали, что Анкара имеет возможность поддержать Украину в ее возможном противостоянии с Россией через блокировку Босфора.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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