Атомным субмаринам ВМС США отдан приказ немедленно остановить навигацию

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Американским атомным субмаринам предписано немедленно прекратить навигацию и вернуться на военные базы. Редчайший приказ, который был отдан командованием ВМС США, вызвал множество вопросов, так как он предполагает немедленную отмену всех миссий во всех регионах мира.
По некоторым данным, причиной этому стала информация, которую удалось выяснить в ходе расследования инцидента со столкновением американской АПЛ «Коннектикут». Подробности инцидента отсутствуют, но речь может идти о пересмотре программы навигации, и о недостатках, выявленных в конструкции атомных подлодок, находящихся в распоряжении ВМС США, пишет avia.pro .
Согласно непроверенным данным, столкновение АПЛ «Коннектикут» может быть связано со взломом навигационных систем атомной субмарины, так как в месте ее прохождения подводные объекты, которые могли бы стать на пути следования подводного судна, замечены не были.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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