В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии коронавируса COVID-19

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения
Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...Подробнее
На всей территории Европейского союза в настоящий период времени явно наблюдается чрезвычайное и стремительное увеличение инфицирования на вирус SARS-CoV-2. Заболеваемость европейских граждан растёт, одновременно повышается количество госпитализаций людей и, соответственно, летальных исходов среди заболевших пациентов Европы. О такой катастрофической ситуации рассказали в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.
«Непосредственно в эти осенние дни весь европейский регион в очередной раз превратился в настоящий эпицентр мировой пандемии коронавирусного инфицирования населения. Чиновники Всемирной медицинской организации находят подобному явлению множество различных объяснений: индийский «Дельта»-штамм вируса SARS-CoV-2 с высоким уровнем заразности, множество людей, всячески избегающих прививок от COVID-19, большое количество граждан с ослабленным иммунитетом, проведение массовых мероприятий внутри помещений из-за холодной погоды на улице», — приводит репортер издания сообщение бюро.
При этом, как отмечается, процесс вакцинации в Европе протекает успешно. Как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, на территории Евросоюза привиты 64,9%. При этом в организации отметили необходимость усиления ограничительных мер, особенно для групп риска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...Подробнее
К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...Подробнее
До конца текущего года Пенсионный фонд России может выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей. Об этом говорят эксперты,...Подробнее
Доктор медицинских наук, завкафедры микробиологии и вирусологии №?2 Ростовского государственного медицинского...Подробнее
Система здравоохранения России перегружена и работает на грани своих возможностей из-за наплыва коронавирусных больных....Подробнее
В Пенсионном фонде России посоветовали россиянам заранее подавать документы на оформление трудовой пенсии. Благодаря...Подробнее
В рамках прошедшей дискуссии «Вопросы антипрививочников к тем, кто за прививки» медицинские специалисты составили...Подробнее
В Екатеринбурге (Свердловская область) морги переполнены, поэтому тела людей, умерших от коронавируса, начали уже...Подробнее
Кампанию по вакцинации населения от коронавируса в России нельзя считать успешной, в том числе из-за огромного числа...Подробнее
Почему полностью вакцинированные граждане заражаются коронавирусом рассказал в эфире ОСН российский инфекционист,...Подробнее
Комментировать