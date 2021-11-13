В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии коронавируса COVID-19

На всей территории Европейского союза в настоящий период времени явно наблюдается чрезвычайное и стремительное увеличение инфицирования на вирус SARS-CoV-2. Заболеваемость европейских граждан растёт, одновременно повышается количество госпитализаций людей и, соответственно, летальных исходов среди заболевших пациентов Европы. О такой катастрофической ситуации рассказали в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Непосредственно в эти осенние дни весь европейский регион в очередной раз превратился в настоящий эпицентр мировой пандемии коронавирусного инфицирования населения. Чиновники Всемирной медицинской организации находят подобному явлению множество различных объяснений: индийский «Дельта»-штамм вируса SARS-CoV-2 с высоким уровнем заразности, множество людей, всячески избегающих прививок от COVID-19, большое количество граждан с ослабленным иммунитетом, проведение массовых мероприятий внутри помещений из-за холодной погоды на улице», — приводит репортер издания сообщение бюро.

При этом, как отмечается, процесс вакцинации в Европе протекает успешно. Как сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, на территории Евросоюза привиты 64,9%. При этом в организации отметили необходимость усиления ограничительных мер, особенно для групп риска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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