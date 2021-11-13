Бегство армянских военных под натиском азербайджанцев попало на видео

Сегодня, 10:04

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Бегство армянских военных под натиском азербайджанцев попало на видео

Армянские военнослужащие не стали отбивать наступление азербайджанских войск, а обратились в бегство, спешно бросив свои позиции. Самовольное оставление армянскими военными своих позиций и техники стало причиной быстрого продвижения азербайджанцев вглубь территории Армении. Надо сказать, что армянские военнослужащие значительно уступают по количеству азербайджанских сил, хотя и превосходят в технике.

На видеокадрах, которые появились в сети, можно увидеть, как около 50 армянских военнослужащих в результате неожиданного наступления азербайджанских войск в панике покидают свои позиции. При этом армянские военные бросили оружие и технику.

Между тем в Минобороны Армении заявили о том, что армянские военнослужащие до последнего сдерживали натиск азербайджанцев. Однако кадры говорят об обратном - позиции были оставлены практически сразу же после наступления войск Азербайджана, пишетavia.pro.

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии при посредничестве министра обороны РФ, который призвал стороны превратить эскалацию обстановки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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