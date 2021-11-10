При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

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В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561 миллиона человек это достаточно много.
Примечательно, что в стране около 85% взрослого населения полностью вакцинированы. Видимо, ограничения были сняты слишком рано. Граждане расслабились и стали заражать друг друга. В связи со всплеском заболеваемости в стране на три недели вводятся ограничения.
С 13 ноября рестораны и супермаркеты будут закрываться в 20 часов. Все публичные мероприятия отменены, а соревнования будут проходить без зрителей. Гражданам, вероятно, предложат работать из дома. Школы, театры и кинотеатры будут открыты для посещения.
Новость о введении локдауна была встречена протестами в Гааге.
Отметим, что в Челябинской области, где привиты меньше 50% граждан, за последние сутки инфицировалось 583 человека. В регионе население в 6 раз меньше, чем в Голландии. Число заразившихся за день в Челябинской области в 27 раз меньше, чем в Нидерландах. А количество непривитых в этих регионах почти одинаково, пишет Informing.Ru.
Ситуация в Нидерландах дает повод задуматься над тем, насколько массовая вакцинация помогает в борьбе с коронавирусом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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