Россиянка Ая Шафран рассказала, как Израиль справляется с четвертой COVID-волной

Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, которая сейчас живет с семьей в Израиле, на вопрос журналистов о том, как Израиль сейчас справляется с пандемией коронавируса, ответила короткой фразой:

«Вакцинируют уже и детей».

Четвертая волна коронавируса в Израиле постепенно спадает. Статистика - яркое тому доказательство. За сутки, что минули, в стране выявлено 520 случаев коронавируса. В основном в стране сейчас болеют молодые, они переносят заболевание легко.

Следует отметить, что в Израиле привито 92 процента взрослого населения страны. Власти, дабы полностью искоренить вирус, намерены приступить к массовой вакцинации детей.

«Даже если кто-нибудь в школе заболел, на карантин остальных учеников отправляют, только если они не привиты. Мне время от времени пишут из России и спрашивают: «А правда, что у вас начался массовый мор из-за прививок?» или «А правда, что у вас антиковидная вакцинация не помогает вообще?» Так вот, нет — это неправда», — приводит слова Шафран E1.ru.

Ая добавила, что израильтяне привыкли жить в условиях различных ограничений, но родителям маленьких детей постоянно приходится водить их на ПЦР-тесты, что создает массу неудобств. Проблема могла бы быть решена введением вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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