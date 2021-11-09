Lidovky: жителям Чехии заявили, кто не вакцинируется от коронавируса COVID-19, останется без зарплаты

Кристина Махачкова, корреспондент чешского издания Lidovky, отмечает в своем материале, что в настоящее время наблюдается разделение Европы. Однако, причина не в «железном занавесе», как это было когда-то, а в коронавирусной инфекции.

Нынешняя ситуация с заболеваемостью COVID-19 на севере и юго-западе Европы гораздо лучше по сравнению с летом. Однако в ряде восточных стран количество больных и скончавшихся бьет рекорды - Украина, Россия, Румыния и Прибалтика. Власти этих стран ужесточают меры безопасности.

Например, в Украине в последние дни количество летальных исходов поднялось до 800 случаев. Вакцинация в стране идет медленными темпами из-за недоверия людей к власти и вакцинам. Власть не в состоянии определить стратегию борьбы с коронавирусом. Гораздо удобнее идти путем оказания давления на непривитых людей.

В Чехии также стремительно растет число заболевших. Власти страны заявили, что граждане, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, будут лишены зарплаты.

Если сравнивать статистические данные за август и ноябрь, то можно сделать вывод, что большое количество вакцинированных на юго-западе и севере Европы привело к снижению заболеваемости COVID-19. Лидером в этом ряду стала Португалия. В стране начиная с 19 августа показатель вакцинации вырос с 70 процентов до 87.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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