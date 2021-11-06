Португальские миротворцы ООН в ЦАР составили преступную сеть контрабанды и наркоторговли

Сегодня, 16:54

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Португальские миротворцы ООН в ЦАР составили преступную сеть контрабанды и наркоторговли
Фото из открытых источников

Португальские военные из состава контингента многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике более двух лет занимались торговлей золотом, алмазами и наркотиками, сообщила Guardian. 

Полиция Португалии раскрыла беспрецедентно развитую преступную сеть: солдаты и офицеры в ЦАР выступали в качестве курьеров при переправке в Европу запрещенных товаров. 

Миротворческий контингент ООН в ЦАР постоянно попадается на самых разнообразных преступлениях. Буквально несколько дней назад, 1 ноября, группа миротворцев из египетского подразделения ворвалась на автобусе на территорию президентского дворца, а когда их выдворила охрана, «голубые каски» насмерть сбили девочку, чье тело автобус МИНУСКА протащил по дороге на глазах шокированных очевидцев. Преступления миротворцев становятся все более тяжкими и все более частыми. 

В ЦАР как правительство, так и народ едины в желании покончить с произволом миротворцев и выдворить их из страны. Гораздо больше доверия люди проявляют по отношению к российским инструкторам, которых западная пресса часто относит к «ЧВК Вагнера». Именно россияне помогли разгромить группировки боевиков и вернуть стабильность на территорию ЦАР. Присутствие миротворческого контингента ООН в ЦАР лишено всяческого смысла. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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