Центральноафриканская радиостанция сообщила об угрозе вторжения чадских боевиков в ЦАР

Сегодня, 14:04

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Центральноафриканская радиостанция сообщила об угрозе вторжения чадских боевиков в ЦАР
Фото из открытых источников

По данным радиостанции Bangui FM, границу Чада с Центральноафриканской Республикой готовится пересечь группировка боевиков, поддерживаемая Францией. После недолгого относительного спокойствия ЦАР может снова стать ареной борьбы с радикалами.

Корреспонденты радиостанции рассказали, что в Чаде сформирована колонна из сотни автомобилей, а также внушительная группировка радикалов для вторжения в ЦАР с целью организации госпереворота. Отрядом командует Мухаммед Сулейман, полевой командир племени Тупури, а платит за все Франция.

Предыдущая попытка насильственной смены власти в ЦАР провалилась. В конце прошлого года группировки террористов, объединившиеся в «Коалицию патриотов за перемены», планировали свергнуть законное правительство Фостен-Арканжа Туадера. Однако у республики имелся козырь, не предусмотренный боевиками – помощь России. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, разгромила радикалов и освободила захваченные ими территории. Российские специалисты, которых зачастую приписывают к «ЧВК Вагнера», оказали решающую помощь национальной армии в этой борьбе.

Центральноафриканские журналисты обеспокоены тем, что Франция финансирует бандформирования, угрожающие не только отдельным странам, но и всему континенту. Париж использует африканских террористов для восстановления утраченного влияния в Африке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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ЦАР, Африка, Франция

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