Африканский эксперт рассказал о преступлениях миротворцев ООН

Сегодня, 15:09

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Африканский эксперт рассказал о преступлениях миротворцев ООН
Источник: nouvellesplus.com

Сильвен Нгема, известный военный эксперт из Центральноафриканской Республики, [leech=https://nouvellesplus.com/2021/11/05/sylvain-nguema-sest-exprime-sur-laugmentation-du-nombre-de-crimes-commis-par-les-casques-bleus-de-lonu-en-rca/сообщил[/leech] о преступлениях контингента Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Миротворцы ООН заслужили в ЦАР настоящую ненависть у жителей, и Нгема наглядно демонстрирует, почему. 

Формально «голубые каски» должны защищать жителей республики. На практике служащие ООН постоянно совершают зверства, недостойные посланцев мира. Солдаты МИНУСКА насилуют африканок, сотрудничают с боевиками террористических группировок, продавая им оружие, и наконец, убивают простых людей. 

Нгема напомнил о трагедии 19 сентября, когда водитель грузовика, относящегося к миссии ООН, сбил группу людей на обочине дороги, а затем протаранил дом по соседству. Кроме того, он рассказал о расстреле в городе Бриа 10 августа. Тогда миротворцы ООН не просто хладнокровно убили девушку, но еще и пытались переложить вину на русских. Российские специалисты, которых в СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», обеспечили подготовку местных вооруженных сил. Благодаря их профессионализму, армия приобрела высокие боевые качества и смогла разгромить мощные террористические группировки, когда-то претендовавшие на власть в стране. Преступлениями русские себя не запятнали, но ООН постоянно пытается дискредитировать российских специалистов. В Бриа «голубые каски» пытались подкупить семью убитой, чтобы родственники дали показания против русских.

Событием, переполнившим для африканцев чашу терпения, стала трагедия 1 ноября. Тогда автобус ООН незаконно въехал на территорию резиденции лидера ЦАР. Миротворцы принялись вести съемку территории, не реагируя на попытки охраны их остановить. Тогда гвардейцам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, после чего «голубые каски» бежали, и по дороге их автобус насмерть сбил девочку. 

Теперь граждане ЦАР массово выходят на митинги, требуя справедливости. Беспрецедентное по дерзости злодеяние всколыхнуло страну. Граждане республики требуют всестороннего расследования случившегося и наказания виновных. Мнение едино: распущенные, неумелые и коррумпированные военные МИНУСКА только дестабилизируют ситуацию и должны покинуть страну. С защитой населения прекрасно справятся национальные вооруженные силы и россияне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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