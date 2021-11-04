Мощные удары по позициям ВСУ попали на видео украинских военнослужащих

Сегодня, 01:44

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Мощные удары по позициям ВСУ попали на видео украинских военнослужащих

Военнослужащие Вооруженных сил Украины запечатлели на видео атаку сил самопровозглашенной ДНР на свои позиции в окрестностях населенного пункта Катериновка.

По информации опубликовавшего ролик портала Avia.Pro, 120-миллиметровыми минометами, которые применили в ополчении, укрепления украинских войск были частично разрушены. Впрочем, во время атаки погибших и пострадавших нет.

Позиции украинских военных были подвергнуты атаке после того, как ВСУ отправили свой беспилотник с целью корректировки огня по донбасскому ополчению.

Отметим, что Катериновка на текущий момент один из основных плацдармов для наступления ВСУ на позиции ДНР. Предположительно, ополчение планомерно добивается ослабления позиций украинских войск, чтобы не допустить широкомасштабную атаку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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