Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма. По мнению экспертов, такая попытка Вашингтона усилить давление на Москву не только не возымеет эффекта, но и приведет к «сокрушительному провалу» для Запада. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Комментируя заявление главы оборонного ведомства Германии Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО может применить в отношении России ядерное оружие, китайские обозреватели дали свой прогноз касательно исхода такого шага со стороны Запада. Эксперты отметили, что за последние годы американские военные действительно увеличили число ядерных боеголовок на территории Европе и даже провели их тщательную модернизацию — однако это не поможет Западу получить новый рычаг давления на РФ.

«США могут попытаться одним махом нанести удары по десяткам российских городов на берегах Балтийского и Черного морей, использовав ядерные боеголовки. Однако НАТО ждет сокрушительный провал, поскольку ответные действия Москвы в этом случае фактически сотрут западные страны с лица земли», - значится в китайском издании «Sohu».

Эксперты отметили, что если Вашингтон намеревается сохранить хоть какое-то подобие взаимоотношений с Москвой, то ему требуется наладить дипломатический диалог, а не бессмысленно угрожать применить ядерное вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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