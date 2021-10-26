Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

Сегодня, 22:24

0

Image 16+
Адвокат Стараче заявил, что никто не может быть принужден к вакцинации

После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой стране до сих пор не утихают массовые протесты жителей, пишет издание LentaChel.ru. 

Адвокат по уголовным делам Пьерумберто Стараче дал наименование обязательной прививочной кампании «экспериментальное лечение». Это, считает известный в стране юрист, нарушает достоинство итальянских граждан. В своем интервью, которое он дал журналисту издания из Франции FranceSoir, адвокат Пьерумберто Стараче привёл некоторые цитаты из итальянской Конституции. У него сложилось мнение, что нынешние власти страны не обращают на данную проблему никакого внимания, а спокойно ею пренебрегают. Адвокат акцентирует внимание на том, что в былые времена Италия слыла во всем мире «колыбелью права». В настоящее время она превратилась в его кладбище. 

Пьерумберто Стараче стал одним из самых первых юристов, которые осуществляли защиту жителей в различных ситуациях, возникающих на почве эпидемии вируса SARS-CoV-2, а также ограничений, связанных с инфицированием. 

«В нашей стране есть уголовные дела на больных, уже умерших, либо инфицированных ковидом в лечебных учреждениях; дела по защите сотрудников, которые подвергаются дискриминации со стороны работодателя; дела в административных судах, ставящие под сомнение применение правил по борьбе с Covid-19, — объяснил опытный адвокат. — Однако в первую очередь мы проводим консультации и оказываем поддержку, в том числе моральную, итальянскому населению. Из-за этого массового преследования наши люди уже не в себе». 

Обязанность проходить платные тесты на Covid-19 на рабочем месте адвокат называет нарушением права на труд, гарантированного Конституцией. Вакцины, по его мнению, не более чем «экспериментальные генные методы лечения»

Тем временем Италия продолжает протестовать против ковид-сертификатов. Рим, Милан, Триеста стали местами сбора противников «зелёных паспортов». Но правительство страны чётко обозначило свою позицию: отмены ковид-сертификатов не планируется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Сегодня, 18:19

Правительство ЦАР опровергает вбросы в отношении российских инструкторов

Сегодня, 17:39

Рар объяснил, зачем глава Минобороны ФРГ пугала Россию ядерными бомбами

Вчера, 15:04

Die Welt: жители Германии поддерживают президента РФ Путина в борьбе за «Северный поток-2»

Вчера, 07:24

В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

26-10-2021, 18:19

Доклад вскрыл бессилие французов перед боевиками в Мали

26-10-2021, 13:29

Эксперты Le Figaro подвергли критике решение США выдавать визы россиянам в Варшаве

26-10-2021, 12:09

Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников от коронавируса

23-10-2021, 17:44

ВКС России отработали ядерный удар по американской авиабазе на Аляске

23-10-2021, 14:24

Американская пресса заявила об «опасных успехах» российских Вооруженных сил

23-10-2021, 12:14

Китай испытал новое сверхточное противоспутниковое оружие, не оставляющее обломков

22-10-2021, 21:59

Дания и Швеция нашли угрозу для молодежи в вакцине Moderna

22-10-2021, 16:54

Равнодушие ООН: миротворцы игнорируют нападения террористов на граждан ЦАР

21-10-2021, 14:14

10 кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР угрожающе направились в сторону США

20-10-2021, 08:29

Комплексы РЭБ вновь атаковали самолет ВМС США в районе Керченского пролива

19-10-2021, 21:09

NetEasе: в США ошибочно верят в победу над РФ в случае войны

18-10-2021, 19:44

Не скрывая правды: фильм «Солнцепёк» честно показал события 2014 года в Донбассе

18-10-2021, 11:04

Министр Лавров ответил на статью о «краже» Россией формулы вакцины: «Не удивляюсь»

17-10-2021, 21:19

19FortyFive: восточный фланг НАТО отодвигается на Запад из-за союза РФ и Белоруссии

17-10-2021, 19:19

Baijiahao разъяснило, почему флот Китая отказался помогать ВМФ РФ

17-10-2021, 17:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19

Сегодня, 09:54

0

О том, почему невакцинированные пациенты легче болеют COVID-19, чем те, кто привился, рассказал профессор, доктор...

Подробнее
Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Издание Sohu одной фразой описало последствия ядерного удара США по Крыму

Сегодня, 18:19

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....

Подробнее
В центре им. Гамалеи рассказали, что моментально выдает «липовую» вакцинацию

В центре им. Гамалеи рассказали, что моментально выдает «липовую» вакцинацию

26-10-2021, 11:34

0

Статистику по заболевшим коронавирусом после вакцинации в нашей стране в большинстве своем «дают» люди, которые на...

Подробнее
В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

В ПФР уточнили средний размер накопительной пенсии в 2022 году

26-10-2021, 09:59

0

Пенсионный фонд России сообщил о том, каким будет средний размер накопительной пенсии в 2022 году. Так, в ПФР сообщили,...

Подробнее
В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

26-10-2021, 18:19

0

Турецкие войска не ожидали недюжинного отпора со стороны курдских формирований и потерпели неожиданное для себя...

Подробнее
Доклад вскрыл бессилие французов перед боевиками в Мали

Доклад вскрыл бессилие французов перед боевиками в Мали

26-10-2021, 13:29

0

За восемь лет присутствия в Мали французских войск и сил ООН ситуация с боевиками лишь усугубилась. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

Российские военные заставили турецкую армию немедленно отступить на севере Сирии

26-10-2021, 15:59

0

Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в...

Подробнее
В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

26-10-2021, 14:04

0

В центре Москвы в одном из супермаркетов полицейские задержали неадекватного мужчину, вооружившегося ножом. Он изрядно...

Подробнее
Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой

Главный нарколог Москвы Брюн назвал вакцинацию против коронавируса жизненно необходимой

26-10-2021, 16:19

0

Евгений Брюн, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы утверждает, что всеобщая вакцинация крайне...

Подробнее
Профессор Василий Власов заявил о провальной борьбе с COVID-19 в России

Профессор Василий Власов заявил о провальной борьбе с COVID-19 в России

25-10-2021, 22:19

0

Российский профессор, доктор медицинских наук Василий Власов считает, что нерабочие дни, которые будут в России с 30...

Подробнее