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После того, как в Италии были сильно ужесточены ограничения, связанные с заболеваниями на вирус SARS-CoV-2, в этой стране до сих пор не утихают массовые протесты жителей, пишет издание LentaChel.ru.
Адвокат по уголовным делам Пьерумберто Стараче дал наименование обязательной прививочной кампании «экспериментальное лечение». Это, считает известный в стране юрист, нарушает достоинство итальянских граждан. В своем интервью, которое он дал журналисту издания из Франции FranceSoir, адвокат Пьерумберто Стараче привёл некоторые цитаты из итальянской Конституции. У него сложилось мнение, что нынешние власти страны не обращают на данную проблему никакого внимания, а спокойно ею пренебрегают. Адвокат акцентирует внимание на том, что в былые времена Италия слыла во всем мире «колыбелью права». В настоящее время она превратилась в его кладбище.
Пьерумберто Стараче стал одним из самых первых юристов, которые осуществляли защиту жителей в различных ситуациях, возникающих на почве эпидемии вируса SARS-CoV-2, а также ограничений, связанных с инфицированием.
«В нашей стране есть уголовные дела на больных, уже умерших, либо инфицированных ковидом в лечебных учреждениях; дела по защите сотрудников, которые подвергаются дискриминации со стороны работодателя; дела в административных судах, ставящие под сомнение применение правил по борьбе с Covid-19, — объяснил опытный адвокат. — Однако в первую очередь мы проводим консультации и оказываем поддержку, в том числе моральную, итальянскому населению. Из-за этого массового преследования наши люди уже не в себе».
Обязанность проходить платные тесты на Covid-19 на рабочем месте адвокат называет нарушением права на труд, гарантированного Конституцией. Вакцины, по его мнению, не более чем «экспериментальные генные методы лечения».
Тем временем Италия продолжает протестовать против ковид-сертификатов. Рим, Милан, Триеста стали местами сбора противников «зелёных паспортов». Но правительство страны чётко обозначило свою позицию: отмены ковид-сертификатов не планируется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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