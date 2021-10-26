Уже не первый раз руководство Центральноафриканской Республики опровергает вбросы и фейки, которые создает Запад, чтобы очернить российских инструкторов из «ЧВК Вагнера» в ЦАР. Благодаря их усилиям, национальная армия (FACA) смогла ликвидировать большую часть группировок террористов, которые пытались совершить военные переворот в стране.

Однако эффективность российских специалистов сильно контрастирует с провалами западных стран и контингентов ООН. Поэтому последняя попыталась испортить репутацию россиян и заявила, что отечественные инструкторы «запугивают» местное население.

Стоит отметить, что ни один из «экспертов» ООН не посещал страну и использовал для аргументации фейки из социальных сетей. Хотя правительство ЦАР уже многократно выступало с опровержением этих вбросов.

Так, Фостен-Арканж Туадера недавно заявил :

«Проводится целая кампания, направленная на борьбу с эффективной работой бойцов FACA и их союзников из России и Руанды. Однако жители ЦАР хотят только мира. Сегодня мы понимаем, что восстановление нашей страны создает проблемы для ряда людей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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