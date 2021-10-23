Рар объяснил, зачем глава Минобороны ФРГ пугала Россию ядерными бомбами

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Резонансное заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что России следует знать о том, что Запад имеет все возможности для ее сдерживания посредством ядерного оружия, оценил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт полагает, что глава Минобороны допустила такое высказывание в надежде на то, что столь жесткая риторика позволит ей войти в историю. Крамп-Карренбауэр уходит из большой политики, но хочет, чтобы ее помнили. Также министр, безусловно, преследовала цель оправдать присутствие в Германии ядерного оружия США.
«За жесткий диалог с Москвой ее не накажут, а наоборот похвалят. Этого-то она и добивается – красиво войти в историю и завершить карьеру под аплодисменты элиты, журналистов и некоторых депутатов бундестага», – пояснил Александр Рар в беседе с изданием «Взгляд».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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