Рар объяснил, зачем глава Минобороны ФРГ пугала Россию ядерными бомбами

Сегодня, 15:04

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Рар объяснил, зачем глава Минобороны ФРГ пугала Россию ядерными бомбами

Резонансное заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что России следует знать о том, что Запад имеет все возможности для ее сдерживания посредством ядерного оружия, оценил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт полагает, что глава Минобороны допустила такое высказывание в надежде на то, что столь жесткая риторика позволит ей войти в историю. Крамп-Карренбауэр уходит из большой политики, но хочет, чтобы ее помнили. Также министр, безусловно, преследовала цель оправдать присутствие в Германии ядерного оружия США.

«За жесткий диалог с Москвой ее не накажут, а наоборот похвалят. Этого-то она и добивается – красиво войти в историю и завершить карьеру под аплодисменты элиты, журналистов и некоторых депутатов бундестага», – пояснил Александр Рар в беседе с изданием «Взгляд».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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