В Сирии за полчаса уничтожена турецкая бронетехника при попытке прорваться в Айн-Иссу

Турецкие войска не ожидали недюжинного отпора со стороны курдских формирований и потерпели неожиданное для себя поражение при попытке прорваться в Айн-Иссу.

Этот населенный пункт недавно покинули российские военнослужащие, пишет Авиа.про, отмечая, что этим не преминули воспользоваться силы Анкары. Турецкая бронетехника, как подчеркивается, при попытке наступления первой открыла огонь, но была разгромлена всего лишь за полчаса.

Уничтожены три БТРа, а еще два были серьезно повреждены. Также из Сирии поступили сведения об одном уничтоженном турецком танке, но они пока ничем не подтверждены.

Отметим, что данные о разгроме турецких войск близ Айн-Иссы пока не подтверждаются ни одной из сторон, в том числе сирийскими курдами.

Однако вряд ли Анкаре удастся продвинуться далеко в данном направлении, поскольку противостоять ей будут не только курды, но и не заинтересованные в расширении зоны влияния Турции в Сирии силы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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