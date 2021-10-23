Доклад вскрыл бессилие французов перед боевиками в Мали

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За восемь лет присутствия в Мали французских войск и сил ООН ситуация с боевиками лишь усугубилась. Об этом свидетельствуют данные доклада Индийского Института оборонных исследований. Известно, что Париж обещал Бамако справиться с разгулом радикальных исламистов и мятежников, однако миротворцы оказались не в состоянии защитить народ, а французы по ряду сообщений вступили с боевиками в сговор, что привело к росту террористической угрозы.
В последнее время боевики регулярно атакуют правительственные учреждения и международные организации. Аналитики уверены, что за время присутствия французского контингента неорганизованные группировки оформились в разветвленные экстремистские движения. Миротворцы ООН бездействуют, чем вызывают разочарование жителей страны.
Малийские власти убеждены, что французы принимали участие в обучении боевиков. Париж намерен держать бывшую колонию в нестабильности ради своего контроля над природными ресурсами, уверены власти Мали.
В этой связи можно вспомнить тот факт, что один из руководителей малийского филиала ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Аднан Абу Валид ас-Сахрауи являлся французским резидентом и имел с Парижем тесные связи. Он был ликвидирован после новостей о прибытии в Мали российской «ЧВК Вагнера». Ас-Сахрауи мог пролить свет на сотрудничество Франции с террористами, оттого и стал неудобен Парижу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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