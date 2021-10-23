Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19
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Вся читательская аудитория весьма авторитетного издания Франции — газеты Le Figaro, раскритиковала недавнюю информацию о том, что гражданам Российской Федерации, которым необходимо получить американскую визу, предложили отправляться за ними в Варшаву — столицу Польши. Это сегодня сообщили авторы онлайн издания ИноСМИ.
Материал, изложенный на страницах французского издания, посвящает читателей во все тонкости дипломатической войны США и РФ. Статья приводит реакцию на данное решение Соединенных Штатов Америки Марии Захаровой, официального представителя российского внешнеполитического ведомства.
Пользователи Сети очень недоумевают с такого непродуманного шага правительства США. Читатель с ником jumbofreddy написал, что своим поступком Вашингтон «принижает глобальную роль великой России». Пользователь Insolvabulator допустил, что после такого нововведения многим гражданам Российской Федерации «станет труднее переходить на сторону врага».
«Конца административной глупости пока не видно, давайте смотреть правде в глаза», — написал george schmidt.
«В США есть люди, которым действительно стоит обратиться к психиатру. Они злятся, а все потому, что Россия отказывается подчиняться диктату, шантажу и лицемерию США», — подчеркнул Ei landis.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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