Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников от коронавируса

Архиерей Русской православной церкви митрополит Иларион сообщил о необходимости вакцинации священников против ковида в обязательном порядке. Священник указал, что служители церкви постоянно сталкиваются с огромными массами людей, что потенциально увеличивает риск духовенства инфицироваться ковидом. Об этом пишет «Интерфакс».

Священник отметил, что церковнослужители не должны подвергать себя опасности быть инфицированными из-за постоянного контакта с большим количеством людей, поэтому священникам желательно пройти вакцинацию. При этом Иларион добавил, что РПЦ не вправе принуждать духовенство делать иммунизацию, особенно если священники имеют противопоказания к вакцинации.

«Это всего лишь рекомендация, но она позволила бы сохранить жизнь и здоровье привитым священникам. А потому вакцинация необходима», - сообщил митрополит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700